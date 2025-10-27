- Дата публикации
3 фатальные ошибки во время квашения капусты: вместо сочной хрустящей закуски получите кислую кашу
Квашеная капуста — невероятно вкусное и полезное блюдо, которое ценят во всем мире. Однако если ежегодно ваша закуска получается далекой от идеала, скорее всего, во время квашения вы совершаете типичные ошибки.
Итак, почему капуста может стать кислой, скользкой или с горьковатым привкусом:
Металлическая тара. Окисленный металл придает блюду неприятный привкус и портит заготовку. Лучше выбирать эмалированные кастрюли без сколов или стеклянные банки.
Слишком тонкая нарезка. Не стоит мелко шинковать капусту — слишком тонкая соломка превращается в кашу уже через 2-3 дня брожения. В то же время, большие куски просаливаются хуже. Оптимальная толщина — 3–5 мм.
Йодированная соль. Такая соль полностью останавливает процесс молочнокислого брожения. Для квашения используйте только большую каменную соль без добавок — она медленно растворяется и равномерно просаливает капусту.
Избегая этих ошибок, вы получите идеальную квашеную капусту: умеренно соленую, хрустящую, сочную и с нежной кислинкой. Приятного аппетита!