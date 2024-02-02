3 февраля — какой церковный праздник, почему с этого дня нужно отсчитать семь утренних морозов

Завтра, 3 февраля, в православном календаре день памяти святого Симеона и Святой пророчицы Анны. Симеон и Анна были праведными людьми, жившими в Иерусалиме во время рождения Иисуса Христа. Симеон был одним из переводчиков Священного Писания с иврита на греческий язык, и ему было обещано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Анна была вдовой, которая посвятила свою жизнь молитве и посту в храме, и имела дар пророчества. Оба встретили Марию и Иосифа, когда они принесли маленького Иисуса в храм на 40-й день после Его рождения. Симеон взял Иисуса на руки и прославил Бога, а Анна рассказала всем ожидавшим освобождения Израиля о рождении Мессии.

Приметы 3 февраля

Народные приметы 3 февраля / Фото: Pexels

Сильный ветер скоро придет оттепель.

Ночью яркие звезды – к похолоданию.

Лежит снег – лето будет дождливым.

Что завтра нельзя делать

Под особым запретом в этот день лень и нежелание заниматься домашней работой. Но переставку мебели лучше перенести на другой день, потому что этот процесс принесет в вашу жизнь нежелательную суету.

Что можно делать завтра

С этого дня нужно было отсчитать семь утренних морозов. Верили, что после этого придет настоящая весна. Также существовало поверье, чем больше сил вложишь в разные дела в этот день, тем меньше работы будет весной.

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