3 февраля — какой церковный праздник, всем родителям следует сделать в этот день одну важную вещь

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 февраля, в православном календаре день памяти святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы. Святой Симеон был праведным и благочестивым старцем, жившим в Иерусалиме. Согласно Преданию, он был одним из 72-х переводчиков, которые переводили Священное Писание (Ветхий Завет) с еврейского на греческий язык (Септуагинта) по приказу египетского царя Птолемея II в III веке до Рождества Христова.

Во время работы над книгой пророка Исаии он наткнулся на слова: "Вот Дева зачнет и родит Сына" (Ис. 7:14). Симеон усомнился в этой фразе и хотел исправить ее, но Ангел Господень явился ему и сказал, что он не умрет, пока не увидит исполнение этого пророчества. Благодаря этому чуду он прожил более 300 лет, ожидая встречи со Христом.

Когда Мария и Иосиф принесли Иисуса в храм Иерусалимский, Симеон, вдохновленный Святым Духом, узнал в Младенце Спасителя. Он взял Его на руки и сказал известную молитву: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко..." (Лк. 2:29-32). Этими словами Симеон возвестил, что увидел Спасителя и теперь может отойти с миром. Также он изрек Марии о будущих страданиях Христа: "И тебе самой меч проймет душу" (Лк. 2:35), – предвидя ее материнскую боль во время распятия Иисуса.

После этого события Симеон мирно отошел в вечность. Его святые мощи хранились в Константинополе, а затем были перенесены в Венецию.

Святая Анна была старой благочестивой вдовой, дочерью Фануила из колена Асирова. После смерти мужа она уже 84 года служила при Иерусалимском храме постом и молитвой. Когда Симеон Богоприемник взял Младенца Иисуса на руки, Анна также подошла и, вдохновленная Святым Духом, начала пророчествовать о Нем всем, ожидавшим пришествия Мессии. Она говорила, что Христос принесет спасение Израилю и станет светом народам.

Анна символизирует верность и терпение в ожидании Господа. Она является примером постоянной молитвы, служения Богу и духовного прозрения.

Приметы 3 февраля

Народные приметы 3 февраля / Фото: Pexels

Погода безоблачная – весна придет рано.

Сухой, но холодный день предсказывает жаркий август.

Погодная погода – такой же она будет весной.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя игнорировать желание детей, ведь святых Симеона и Анну считают их покровителями. Не следует носить одежду черного цвета, потому что этим вы навлечете на себя беды.

Что можно делать завтра

Родителям нужно обязательно прочесть молитву о здоровье своих детей. Также супруги проводят ритуал для укрепления семьи. Для этого пара бралась за руки, выходила во двор, а потом говорила: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".

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