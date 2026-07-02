Какой церковный праздник в Украине 3 июля

Церковный праздник 3 июля / © pexels.com

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Завтра, 3 июля, в православном календаре день памяти святого мученика Якинта. Он жил в период, когда христиане регулярно подвергались преследованиям в Римской империи. Якинт был воспитан в христианской вере с раннего возраста и с юности отличался глубоким благочестием, чистотой жизни и преданностью молитве.

Его духовная стойкость и открытость в исповедовании веры стали причиной преследований. В то время от христиан потребовали отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Якинт решительно отказался, считая это предательством своей веры.

По преданию, святой Якинт был подвергнут допросам и пыткам за отказ отречься от христианства. Его заставляли отречься от Христа, однако никакие угрозы или страдания не смогли сломить его убеждения.

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В итоге он принял мученическую смерть, оставшись верен до конца. Церковь чтит его как пример духовного мужества и абсолютного доверия Богу.

Церковный праздник в Украине 3 июля по старому календарю

По старому календарю 3 июля в Украине чтили память священномученика Мефодия Патарского. Он жил в III-IV веках. Он был известен как ревностный защитник христианской веры и противник ересей. Святой Мефодий пострадал за Христа и принял мученическую смерть, оставшись верным Евангелию до конца. Его память является напоминанием об стойкости в вере и духовном мужестве.

Приметы 3 июля

Народные приметы 3 июля / © unsplash.com

Если пауки активно плетут паутину — в ближайшие дни будет сухо.

Пасмурное утро с низкими облаками — возможны затяжные дожди.

Если к вечеру красное небо — следующий день будет ветреным или с переменной погодой.

Что завтра нельзя делать

Этот день в старину считали непростым и даже опасным для новых начинаний. В это время пытались не браться за важные дела и не строить дальних планов, потому что верили, что задуманное не будет успешным. Также избегали каких-либо работ на земле: не сажали овощи и не сеяли в саду, ведь считалось, что растения в этот день плохо приживаются и могут быстро погибнуть. Не советовали и одалживать деньги, чтобы не потерять финансовую удачу.

Что можно делать завтра

В старину 3 июля имели особый обычай — в этот день освящали зерна мака. Ему приписывали мощные защитные свойства: верили, что мак способен «успокаивать» и отгонять злые силы, словно усыпляя все дурное. Освященные семена хранили дома как оберег, а также рассыпали у порога, чтобы ни одно зло не могло переступить через него и проникнуть в дом.

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