3 июня — каков церковный праздник, почему нужно обязательно наблюдать за ветром
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 3 июня, в православном календаре день памяти святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним. Согласно преданию, Лукиллиан был языческим жрецом и долгое время служил в капищах идолов близ Никомидии. Он был уже в преклонном возрасте, уважаемый среди язычников и обладал авторитетом как служитель культов старых богов.
Однако со временем он стал осознавать пустоту языческой веры. В разных версиях жизни подчеркивается, что это обращение произошло через действие Божьей благодати и внутренний духовный поиск истины.
Лукиллиан принял христианство, крестился и открыто отверг служение идолам. После этого он начал проповедовать веру во Христа, чем снискал как последователей, так и врагов.
Из-за его деятельности многие язычники также обратились в христианство, что вызвало преследование со стороны местных властей и религиозных противников.
За доносом Лукиллиана схватили и привели к правителю Никомидии Сильвану. Его пытались вынудить вернуться к языческим богам, но он твердо отказался.
Его избивали, пытали и бросили в тюрьму. Там состоялась важная встреча: Лукиллиан познакомился с четырьмя юными христианами — Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием, которые также твердо исповедовали веру во Христа.
Их общая вера стала духовным единством, которое укрепило всех перед будущими страданиями.
После пыток Лукиллиана и его юных спутников приговорили к смерти. В разных версиях жития описывается, что они приняли мученическую кончину с молитвой и покоем, засвидетельствовав верность Христу до конца.
Приметы 3 июня
Если утро ясное и тихое — лето будет теплым и урожайным.
Если утром сильная роса — до жаркого дня.
Если ветер меняет направление несколько раз в день — на неустойчивую погоду в ближайшие дни.
Что завтра нельзя делать
В этот день не советовали носить при себе большие суммы денег, чтобы не навлечь финансовые потери; не стоило делиться планами, ведь «ветер разнесет слова» и задуманное может не осуществиться. Отдельно предупреждали и дорогие покупки — считалось, что они будут напрасными расходами, будто деньги буквально пойдут «на ветер».
Что можно делать завтра
В народной традиции этот праздник известен как Лукьян-ветряная мельница или просто Лукьянов день, и с ним связывали внимательное наблюдение за ветром — будто он способен подсказать, каким будет не только урожай, но и дальнейшее течение событий в жизни человека.