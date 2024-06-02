3 июня – какой церковный праздник, обязательно вывешивайте мокрую одежду сушиться на улицу

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 июня, в православном календаре день памяти святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним. Святой мученик Лукилиян жил в III веке. Сначала он исповедовал язычество и даже был жрецом идольским. Однако затем он принял христианство. Лукилиян читал проповеди людям, и поэтому он привил веру в Иисуса Христа многим. Его жизнь стала примером для многих, которые покидали язычество и присоединялись к христианству.

Иудеи, жившие рядом, видели, как Лукилиян перешел из идолопоклонничества в христианскую веру. Они также замечали, что многие другие люди по его примеру отказывались от идолослужения и принимали святое крещение. Это вызывало гнев и ненависть.

Лукилиана заключили в тюрьму, и его долго пытали. Он не отказался от веры во Христа, даже после сломанной челюсти, избиения палкой и подвешивания за ноги. В темнице он встретил четырех отроков, которые были также заключены за веру. Лукилиян беседовал с ними о Христе, подбадривал их и даже молился вместе с ними.

После многих дней мучеников снова подвергли пыткам и бросили в печь с пламенем. Но Бог проявил над ними чудесную милость: огонь сменился росой, и они вышли из печи невредимыми. Однако неправедный судья приговорил их к смерти и отослал в Византию. Там юношей Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия убили мечом, а святого Лукилиана повесили на кресте, к которому прибили гвоздями.

Приметы 3 июня

Народные приметы 3 июня / Фото: Unsplash

Весь день идет дождь – будут грибы.

Кричат совы к плохой погоде.

Много росы на траве – уродит лен.

Что завтра нельзя делать

Если дул сильный ветер, обязательно сидели дома. Вечером пытались не ложиться рано спать, а "слушали", откуда дует ветер. Запрещено перечислять деньги, потому что будут финансовые проблемы.

Что можно делать завтра

В этот день мокрую одежду вывешивали сушиться на улицу, потому что верили, что ветер "выдувает" из нее болезни и беды. Также именно этот день считали благоприятным для выбора места для будущего колодца.

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