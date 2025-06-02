ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
141
Время на прочтение
2 мин

3 июня — какой церковный праздник, незамужние девушки должны обязательно сделать одну вещь

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 3 июня

Церковный праздник 3 июня / © pixabay.com

Завтра, 3 июня, в православном календаре день памяти святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним. Он был языческим жрецом, глубоко погрузившимся в изучение языческих верований и традиций. Однако, в зрелом возрасте Лукилиян обратился к христианству и стал возвещать Евангелие.

Активная христианская деятельность завершилась для Лукилиана судом. Его схватили и бросили в тюрьму, где он познакомился с юношами-христианами: Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием. Они оставались верны своей вере, несмотря на мучения.

После очередных пыток и допросов всех их приговорили к смертной казни. Юношей усекли мечом, а Лукилияна сначала распяли на кресте, а затем избили камнями.

Все это увидела девушка Павла, которая сразу обратилась в христианство и стала усердно его защищать. За это ее на месте приговорили к смертной казни через сожжение заживо.

Приметы 3 июня

Народные приметы 3 июня / © Pixabay

Народные приметы 3 июня / © Pixabay

  • Услышать гром в этот день — к грозному и дождливому лету.

  • Сухая и ясная погода — ждите теплое лето.

  • Много мошек и комаров — будет жара.

Что завтра нельзя делать

Согласно старинным поверьям, в этот день не стоит брать или давать деньги в долг, потому что можно надолго увязнуть в долговой яме. Также следует воздержаться от ценных покупок, тщетно растратите свое состояние. Лучше не носить с собой большую сумму денег — это обернется неожиданной потерей.

Что можно делать завтра

В этот день хорошо приоткрыть настежь окна — по народным поверьям протяжение из дома все тяжелое и застойное. А чтобы избавиться от болезни, нужно вынести на улицу любую вещь больного человека. Если дует южный ветер, то незамужняя девушка должна стать к нему спиной, раскинуть руки и “открыться” сердцем. Тогда она “привлечет” к себе суженого.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie