- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 2454
- Время на прочтение
- 2 мин
3 ложки на 4 литра воды— и перец не будет болеть, плоды будут большими, сладкими и мясистыми
Как вырастить большой перец: чем подкормить рассаду после посадки в открытый грунт.
Сладкий перец — культура требовательная, особенно на этапе роста и формирования плодов. Недостаточное питание сразу сказывается на урожае: плоды формируются мелкими или растение вообще сбрасывает завязь. Однако опытные огородники годами используют простые, но действенные подкормки, не требующие затрат средств или сложных манипуляций.
Лучшая подкормка для сладкого перца: простой раствор, который действительно работает
Речь идет о древесной золе — натуральном источнике калия, кальция и микроэлементов, которые критически важны для перца. Культура остро реагирует на нехватку калия. Именно этот элемент отвечает за сладость, размер и плотность плодов. Зола содержит калий в доступной форме, а также нейтрализует излишнюю кислотность почвы, что улучшает усвоение питательных веществ.
Три столовых ложки золы растворяют в 4 литрах теплой воды, настаивают несколько часов и поливают растения под корень.
Этот раствор:
укрепляет иммунитет растения;
защищает от грибковых заболеваний;
улучшает вкус плодов;
способствует формированию толстых и сочных стенок.
Особенно заметен эффект в период цветения и наливания.
Чем подкормить сладкий перец после посадки в открытый грунт
Дрожжевой раствор для роста культуры. Дрожжи активизируют микрофлору почвы и стимулируют развитие корневой системы. После такой подкормки растение быстрее растет и легче переносит стресс.
Йод с молоком для защиты. Несколько капель йода с молоком в воде — проверенный способ укрепить иммунитет болгарского перца. Такой раствор уменьшает риск заболеваний и улучшает общее состояние растения.
Настой крапивы. Естественная азотная подкормка, помогающая в начале роста сладкого перца. Оно делает кусты более сильными и стимулирует образование зеленой массы.
Как правильно подкармливать сладкий перец
Важно не перегружать растения. Достаточно использовать зольный раствор раз в 10–14 дней. Другие подкормки лучше чередовать, чтобы избежать излишка элементов.
Поливать следует только по влажной почве — это защищает корни и повышает эффективность самого удобрения.