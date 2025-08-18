- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 2 мин
3 ложки на губку — стеклянные крышки будут сиять, как новые: жир и липкий налет исчезнут надолго
Чтобы стеклянные крышки всегда были как новые, достаточно регулярно чистить их простыми домашними средствами. Эти методы не только крайне эффективны, но и безопасны для здоровья, ведь не содержат агрессивной химии.
Стеклянные крышки для кастрюль и сковородок быстро покрываются жиром и липким налетом, которые трудно отмыть обычной губкой. Но есть простые и доступные методы, которые помогут вернуть им блеск и прозрачность без агрессивной химии. Все, что вам понадобится, это несколько ингредиентов, и они точно есть на вашей кухне.
Как легко отчистить стеклянные крышки от жира и налета: действенные методы, проверенные временем
Сода и перекись водорода. Это самый эффективный способ для глубокой очистки. Для приготовления смеси вам понадобится 2 ст .л. ложки пищевой соды и 1 ст. ложка перекиси водорода. Смешайте ингредиенты до густой пасты и нанесите губкой на стеклянную поверхность. Оставьте на 30 минут, чтобы средство отработало, после чего тщательно протрите крышку и смойте теплой водой. Сода нежно отшлифует стекло, а перекись растворит даже устаревший жир.
Лимонная кислота. Растворите 1 ст. ложку лимонной кислоты в стакане горячей воды. Протрите крышку губкой, смоченной в растворе, или замочите на 20 минут. Это поможет избавиться от желтого налета и придать стеклу блеска.
Уксус и сода. Нанесите немного пищевой соды на загрязненную поверхность и сбрызните 9% уксусом. Дайте смеси отработать 10 минут, затем промойте водой. Этот метод отлично справляется с жиром и неприятными запахами.
Горячий мыльный раствор. Добавьте в горячую воду немного хозяйственного мыла или жидкого моющего средства, окуните туда крышку на 30 минут. После замачивания налет легко сойдёт даже с самых сложных участков.
Соль и лимон. Насыпьте немного крупной соли на половинку лимона и протрите крышку. Соль будет работать как абразивное средство, а лимон растворит жир и оставит после себя приятный цитрусовый аромат.