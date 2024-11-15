3 ложки на квадратный метр – блох, клещей и клопов в курятнике больше не будет

Многие хозяева, которые держат кур, довольно часто сталкиваются с появлением в курятнике надоедливых клопов и блох.

Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Добрые Новости", как избавиться в сарае паразитов с помощью копеечного средства.

Как избавиться от клопов, блох и клещей в курятнике с помощью соли

Если у кур заводятся блохи или клопы, они начинают терять вес, болеют и перестают нести яйца. Однако опытные хозяева хорошо знают, как избавиться от такой проблемы. Паразиты навсегда уйдут из сарая, если угостить их обычной поваренной солью.

Соль за счет своих антисептических свойств отлично справляется с паразитами. Чтобы обработать курятник солью, хватит две-три столовых ложки соли на квадратный метр. Опытные хозяева особое внимание рекомендуют уделять щелям, гнездам и жердям, где сидят куры.

Такой способ поможет с легкостью избавиться от непрошеных насекомых в курятнике без применения дорогостоящих химических препаратов. Однако сначала надо убрать в сарае, а затем приступать к отделке помещения солью.

Также отпугивает блох и клопов обычная полынь, ее можно разложить в гнездах или на полу сарая. Также можно воспользоваться эфирными маслами. Добавьте несколько капель лавандового масла или масла чайного дерева в воду, налейте смесь в бутылку с пульверизатором, а затем обработайте раствором гнезда и помещения, где держатся куры.

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