Чем подкормить герань, чтобы ожила / © Pexels

Реклама

Герань — это растение, которое готово радовать своими цветами круглый год, именно поэтому оно растет практически на подоконнике каждой украинской хозяйки. Но иногда даже этому неприхотливому растению нужна правильная подкормка, особенно, когда оно болеет. Оказывается, оживить хрупкий цветок, укрепить его корни и заставить быстро зацвести можно с помощью обыкновенной куркумы и аптечного глицина. Рассказываем, как превратить эти составляющие в животворный эликсир для герани.

В чем польза куркумы и глицина для комнатных растений

Куркума содержит куркумин, который обладает антисептическими свойствами, поэтому будет защищать корневую систему растения от грибка и бактерий. А еще популярная специя содержит железо, фосфор и витамины группы В — это все, что нужно для наращивания зеленой массы и крепких цветоносов. Флористы говорят, что после такой подкормки герань полностью омолаживается и быстро зацветает.

Глицин — это аминокислотное соединение, улучшающее процессы метаболизма растения. То есть, аптечное средство помогает цветку лучше впитывать полезные вещества из почвы. Без глицина куркума не окажет такого мощного действия.

Как приготовить подкормку для герани из куркумы и глицина.

Приготовление. Чайную ложку куркумы нужно растворить в литре теплой воды. Затем к раствору следует добавить 5 растолченных таблеток глицина. Подкормка должна настояться 15-20 минут, чтобы составляющие полностью растворились.

Способ применения. Перед подкормкой герань нужно полить, так как могут обжечься корни, если удобрения добавить в сухую почву. Под каждый цветок необходимо внести по 3-5 столовых ложек удобрения. Процедуру стоит повторять каждые две недели, пока герань не оживет и не выпустит цветоносы.

Результат: После первой подкормки уже будут заметны изменения. Листья приобретут зеленый насыщенный цвет, исчезнут желтые края. А со временем появятся новые побеги и цветочные почки.