3 лучшие стрижки для женщин за 40: омолаживают, корректируют овал лица, добавляют локонам объема

Стилисты назвали три топовых стрижки на лето 2024. Такие прически омолаживают, делают волосы объемными и подвижными, не требуют укладки и частого обновления. Рассказываем, какие лучшие стрижки для женщин за 40, чтобы омолодиться и выразить свою природную красоту.

Боб

Какие омолаживающие стрижки для женщин 40+

Стилисты называют такую стрижку "вечной классикой". Потому что она так полюбилась женщинам всего мира, что находится на пике безумной популярности уже много лет и столько же не собирается сдавать свои позиции. Многослойный боб кардинально омолаживает, корректирует овал лица, убирая ненужную тяжесть в нижней зоне. Эта прическа абсолютно не требует укладки, достаточно сбить локоны руками, чтобы она приобрела правильную форму. Парикмахеры не рекомендуют делать слишком укороченный боб, особенно женщинам 40+, поскольку он может подчеркнуть возрастные изменения на коже лица и шеи.

Шегги

Какие омолаживающие стрижки для женщин 40+

Это многослойная градуированная стрижка, акцентированная косой или рваной челкой. Она подходит к любому типу лица и структуре локонов. Многослойность прически создает эффект подвижных волос, поэтому каждая женщина с такой стрижкой будет выглядеть молодо и игриво. Прическа придает локонам объем в нужных местах и делает их визуально более густыми и здоровыми. Стрижка хорошо отрастает, поэтому ее можно не обновлять в течение восьми месяцев.

Каскад с челкой-шторкой

Какие омолаживающие стрижки для женщин 40+ / Фото: pixabay.com

Если дополнить эту стрижку такой эффектной челкой, можно "стереть" лет пятнадцать. Поэтому женщины всего мира любят именно такой вариант каскада. Стилисты рекомендуют делать эту стрижку на короткие волосы или локоны средней длины. В особой укладке эта прическа не нуждается, для выраженности и омолаживающего эффекта можно экспериментировать с пробором.

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