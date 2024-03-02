3 марта — какой церковный праздник, почему не стоит ходить в лес и отдавать что-либо после заката

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 марта, в православном календаре день памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск были христианскими святыми, пострадавшими в городе Амассии, расположенном в Понтии (современная северная Турция), примерно в 290 году. Евтропий и Клеоник были родными братьями и родом из Каппадокии. Василиск был племянником святого великомученика Феодора Тирона.

В тюрьме в Амасии трое христиан — два родных брата, Евтропий и Клеоник, а также Василиск, верно стояли за свою веру. Император Максимиан осудил братьев Евтропия и Клеоника к распятию, а Василиска вскоре зарубили мечом. Мощи этих мучеников стали известны многочисленными чудесами.

Приметы 3 марта

Народные приметы 3 марта / Фото: Pexels

Ярко светит солнце – скоро начнется сезон дождей.

Услышать резкий гром до ясной погоды.

Щебечут синицы — ждите потепления.

Что завтра нельзя делать

После заката старались не давать ничего в долг (деньги, вещи), потому что верили, что иначе очень скоро сам обеднеешь. Также не ходили в лес. Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки заметили, что в этот день наши предки ожидают дождя.

Что можно делать завтра

Важно было именно в этот день дать милостыню тому, кто ее просит. Считалось, что тогда человек будет счастлив, а добро вернется к нему сторицей.

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