3 марта — какой церковный праздник, зачем окроплять порог дома освященной водой

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 марта, в православном календаре день памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск были воинами и сподвижниками святого великомученика Феодора Тирона. Они пострадали за христианскую веру в 308 году во время преследований, организованных римским императором Максимианом Галерием.

В то время языческая власть активно боролась с христианством, заставляя верующих приносить жертвы идолам. Святые Евтропий, Клеоник и Василиск остались верны Христу даже после мученической смерти их наставника Феодора Тирона.

Святых заключили в тюрьму в городе Амассии (ныне территория Турции). Правитель города Асклепиодий приказал подвергнуть их жестоким пыткам.

Сначала их избивали и пытали, но святые с молитвой переносили страдания. Их распяли на крестах подобно Христу. Евтропий и Клеоник, молясь, отдали дух Богу, отказавшись отречься от веры. Василиска на время оставили в тюрьме. Позже его вывели за город и обезглавили. По преданию, во время их казни произошло много чудес. Некоторые из палачей обратились в христианство, а места казни наполнились благовониями благодати.

Приметы 3 марта

Народные приметы 3 марта / Фото: pixabay.com

Холодный ветер – к затяжному похолоданию.

Если кошка сворачивается в клубочек – будет стужа.

Теплый день – до ранней весны.

Что завтра нельзя делать

Не стоит подрезать деревья – это может повредить урожай, потому что не время для садовых работ. Не следует выходить на перекресток ночью – верили, что в этот день там можно встретить нечистую силу. Нельзя злословить, ссориться, желать зла – считалось, что все сказанное в этот день может быстро сбыться.

Что можно делать завтра

Хозяева обходили скот, окропляя его водой из церкви. Верили, что в этот день темные силы могут вредить, поэтому зажигали свечи, обрызгивали порог святой водой, клали осиновую ветку под порог, чтобы отгонять нечисть.

Читайте также: