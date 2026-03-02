- Дата публикации
3 марта— какой церковный праздник, куда нельзя ходить в этот день и почему
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 3 марта, в православном календаре день памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. По древним источникам, Евтропий, Клеоник и Василиск были выходцами из малоазиатских городов, где христианство еще находилось под властью языческих законов. Они были глубоко верующими, посвященными проповеди Евангелия и духовному наставничеству верующих. Их служения были направлены на поддержку молодых христиан и обращение в истинную веру тех, кто еще исповедовал многобожие.
Мученики подверглись преследованиям во времена римских императоров, активно боровшихся с распространением христианства. Известно, что они отказались приносить жертвы языческим богам и преданно исповедовали Иисуса Христа, что послужило поводом к их аресту. Их допрашивали, подвергали пыткам и пытались заставить отречься от веры. Однако ни одно из жестоких наказаний не смогло поколебать их духовную стойкость.
Согласно преданию, святые были подвергнуты тяжким страданиям: их избивали, бросали в темницы, а иногда даже подвергали смерти из-за сожжения или повешения. Несмотря на жестокость пыток, они оставались непоколебимыми в своей вере, за что получили высшую награду — мученическую славу и вечную жизнь во Христе.
Мученичество Евтропия, Клеоника и Василиска явилось примером духовной отваги для всех христиан и вдохновляло многих на утверждение в вере даже в самых сложных условиях преследований.
Приметы 3 марта
Мало звезд на небе — может быть снег.
Густой туман — к ненастному лету.
Шумные синицы — ждите потепления.
Что завтра нельзя делать
По народным поверьям, 3 марта категорически не советуют брать или давать деньги в долг, особенно после заката — иначе долги могут преследовать в течение всего года. Также в этот день избегали походов в лес: верили, что именно сейчас из берлоги выходит медведь, и опасность особенно велика.
Что можно делать завтра
Народная мудрость советует проявлять щедрость и милосердие: подать милостыню нуждающемуся помочь нуждающемуся — и добро обязательно вернется сторицей. Кроме того, в этот день было принято обходить огород крест-накрест, чтобы защитить посевы от заморозков и вредителей.