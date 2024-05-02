3 мая – какой церковный праздник, не делайте одну вещь, чтобы потом не плакать в течение 40 дней

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 мая, в православном календаре день памяти мучеников Тимофея и Мавры. Известные своей верностью и мужеством, они жили в 3 веке в городе Фиваид в Египте. Их история связана с временами гонений на христиан во время правления римского императора Диоклетиана.

Тимофей был чтецом в церкви и известен своим преданием христианской вере. Его арестовали за то, что он отказался отдать священные книги язычникам. Он недавно женился на Мавре, которая поддерживала мужа в его христианских убеждениях. Их обоих заключили под стражу, Мавру при этом пытались подкупить, чтобы она отказалась от своей веры, но женщина стойко выдержала все пытки.

Тимофея мучили, вставляя раскаленные жезлы в уши и глаза, что привело к потере зрения и слуха, но он оставался непоколебимым в своей вере. Мавру тоже мучили, но она осталась верна своему мужу и своей вере. В конце концов их обоих распяли на крестах.

Приметы 3 мая

Народные приметы 3 мая / Фото: Unsplash

Гроза на небе — погода ухудшится.

Утром нет росы — к дождливому лету.

Гуси поднимают крылья и машут ими — ждите сильный ветер.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось принимать в подарок или дарить носовые платки, верили, что это принесет только болезнь. Также наши предки старались не проливать молоко, ведь было мнение, что это приведет к ссорам в семье. Не разрешалось унывать, потому что тогда придется плакать в течение 40 дней.

Что можно делать завтра

Считалось, что как семейная пара проведет этот день, так пройдет и весь год. Также в этот день шли на огород, чтобы посадить капусту.

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