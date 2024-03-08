3 минуты – и пол будет сиять чистотой несколько дней: маленькая хитрость, о которой мало кто знает

Чтобы не мыть пол каждый день, сообразительные хозяйки изобрели способ, который решит эту проблему раз и навсегда. Только одна маленькая хитрость – и ваш пол будет сиять чистотой в течение нескольких дней. А вы сможете потратить сэкономленное время на более приятные вещи для себя. Рассказываем, как помыть пол быстро и без лишних усилий, чтобы оставался чистым как можно дольше.

Чем помыть пол до идеального блеска

Опытные хозяйки рекомендуют сделать средство для мытья полов своими руками. Если помыть его таким способом, он будет несколько дней оставаться чистым. К тому же эта смесь обеспечит дезинфекцию и приятный аромат.

Для приготовления моющего средства нужно взять следующие составляющие:

2 столовые ложки отбеливающего средства;

1 столовую ложку уксуса;

2-3 столовые ложки средства для мытья полов;

5 литров воды.

Смешайте все ингредиенты в воде и промойте пол. Он после такой мойки будет блистать несколько дней. К тому же, отбеливатель в составе смеси продезинфицирует пол, а уксус придаст ему блеск и создаст дополнительную защиту от бактерий.

Какой шваброй лучше мыть пол, чтобы не было разводов

Если мыть пол правильно, то не нужно будет возвращаться к этому делу ежедневно. Ведь при уборке может оставаться грязь только потому, что у вас неправильно подобранный инвентарь.

Профессиональные клинеры рекомендуют пользоваться шваброй с тряпкой из микрофибры. Поскольку такая ткань обеспечивает максимальную чистку и не оставляет разводов. Когда моете пол, можно делать это круговыми движениями, таким образом моющее средство будет наноситься равномерно.

Эксперты не рекомендуют использовать швабру с губкой. Так как таким материалом можно разнести грязь еще больше, а не вымыть ее.

Читайте также:

Даже старые кухонные полотенца будут как новые: этот метод поможет избавиться от въедливых пятен.

Окна будут сиять чистотой несколько месяцев: как до блеска вымыть стекло после зимы

Даже очень старая ванна станет белой: просто помойте ее этим копеечным средством.