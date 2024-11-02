3 ноября – какой церковный праздник, не делайте одну вещь этого дня, чтобы не остаться без самого главного

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 ноября, в православном календаре день памяти святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Это святые, которые стали известны благодаря своей верности Христу и мученической смерти за веру.

Акепсим – священномученик, живший в IV веке. Он был епископом и отличался глубокой верой и духовной мудростью. Во времена преследований христиан Акепсим активно поддерживал верующих, проповедуя и укрепляя их дух. Его арестовали за отказ отречения от христианства, и он стал мучеником, страдая за свою верность.

Иосиф также священномученик, служивший вместе с Акепсимом. Он отличался смелостью и непоколебимостью в вере. Иосиф был священником, поддерживавшим общину в трудные времена преследований. За свою преданность Христу, он подвергся жестоким пыткам и в конце концов погиб за свою веру.

Айтал – мученик, сопровождавший Акепсима и Иосифа. Он также был священнослужителем, и его свидетельство о Христе сделало его целью для преследователей. Айтал страдал вместе с другими священномучениками, показывая свою верность до самого конца.

Приметы 3 ноября

Народные приметы 3 ноября / Фото: Unsplash

Дрова плохо горят до оттепели.

Ночью звезды яркие – ждите морозов.

Мороз утром до снегопада.

Что завтра нельзя делать

Семейным людям нельзя ссориться, потому что это приведет к окончанию отношений. Запрещается делать комплименты, потому что вы останетесь без самого главного своего положительного качества.

Что можно делать завтра

Это был благоприятный день для гадания на будущее, особенно своего мужа. Девушки собирались вместе, пели и плясали.

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