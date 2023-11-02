3 ноября — какой церковный праздник, почему на Анну Холодную нельзя отправляться в дальний путь

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 ноября, в православном календаре день памяти преподобной Анны. Анна Всеволодовна была русской княгиней, жившей в XI-XII веках. Она была дочерью великого князя Киевского Всеволода Ольговича и дружиной галицкого князя Игоря Васильковича. Она известна своим активным участием в церковнополитической жизни Руси. Она была преподобной княжной, поддерживавшей православную церковь и учредившей женский монастырь святого Андрея в Галиче. Анна умерла около 1141 г. и была похоронена в монастыре, который она основала. Однако ни сам монастырь, ни церковь, ни погребение не сохранились.

Она одна из первых украинских руководительниц, которые показали свою силу и влияние во времена, когда женщины имели ограниченные права и возможности.

Церковный праздник 3 ноября – день памяти мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона

Мученики Акепсима, Иосиф и Аифал принадлежали к группе 38 христиан, арестованных по приказу персидского царя Сапора II. Они отказались отступить от христианства и поклоняться солнцу, огню и воде. За это их подвергли жестоким пыткам, таким как растяжение на колесе, обжиг горячим железом, разрыв тела крючками и бросание в кипящую воду. Они терпели все мучения с мужеством и молитвой на устах.

Мученики Акепсима, Иосиф и Аифал умерли в разное время и в разных местах. Епископ Акепсим был распят на кресте и оставлен умирать на солнце. Пресвитер Иосиф был зарыт живым в пещере. Диакон Аифал был казнен мечом.

Они являются примером верности Христу и готовности пожертвовать своей жизнью за свою веру. Их мученичество произошло в 309 году.

Приметы 3 ноября

Народные приметы 3 ноября / Фото: Pexels

Низко плывут тучи – идет похолодание.

Утром мороз – ждите снежную зиму.

Снег выпал на сырую землю — в следующем году хлеб не уродит.

Что завтра нельзя делать

Наши предки в этот день следили за облаками. В этот день запрещалось отправляться в дальний путь, верили, что это принесет бедность. А еще не купали маленьких детей, чтобы они не болели в будущем.

Что можно делать завтра

Было принято угощать родных замороженными ягодами. А еще замораживали молоко, делали из него стружку и посыпали блины. Такое лакомство особенно было по душе детям. Они чем-то напоминали современное мороженое.

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