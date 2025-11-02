Церковный праздник 3 ноября / © Фото из открытых источников

Завтра, 3 ноября, в православном календаре день памяти святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Священномученик Акепсим был епископом в персидской провинции во время царствования Шапура II (Sapor II) в IV веке. Он возглавлял христианскую общину в городе, который по источникам называют Наэссон в Персии. В возрасте около 80 лет он был арестован по приказу царя.

Акепсим отказался принести жертву персидским (языческим) богам, чем вызвал гнев власти. Его привели в город Арбел, где его судил жрец Ардах, служитель бога солнца. Затем епископ был брошен в темницу вместе с пресвитером Иосифом и диаконом Айталом.

В конце концов Акепсим был казнен: ему отрубили голову.

Пресвитер Иосиф — сомученик Акепсима, священник-служитель, деятель христианской общины Персии. После задержания Акепсима, Иосиф был брошен в темницу вместе с диаконом Айталом. Иосиф испытал большое страдание: согласно описаниям, его мучили несколько часов перед смертью. Его отвели к месту казни, где камнями избили. У тела поставили стражу, чтобы христиане не могли унести тело.

Диакон Айтал — младший сослужитель Иосифа и Акепсима, разделивший их судьбу мученичества. Задержан позже Акепсима, но содержался вместе с ним и Иосифом. Через некоторое время был казнен из-за избиения камнями в поселке Патриас.

Приметы 3 ноября

Народные приметы 3 ноября / © unsplash.com

Снег ляжет на сырую землю и не тает — считается, что весной появятся подснежники.

Ветры плывут с востока — в народе считали, что весна будет холодной.

Если небо заплачет (дождь) — то вслед за дождем придет зима.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным поверьям не стоит жаловаться на свою жизнь или судьбу, отказывать в помощи или милостыне нуждающимся, а также начинать дальние путешествия.

Что можно делать завтра

В православный день памяти святых сегодня обращаются к священномученикам Акепсима, Иосифа и Аифала с просьбой: “Молитесь о нас перед Богом”. В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Хозяйки же готовили ягодный кисель и пироги с ягодами, созревшими осенью.