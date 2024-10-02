3 октября – какой церковный праздник, ни в коем случае не делайте одну вещь, чтобы не навлечь беды

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 октября, в православном календаре день памяти святого священномученика Дионисия Ареопагита. Дионисий был, по традиции, афинским аристократом и членом Ареопага, древнего суда Афин, рассматривавшего дела, связанные с нравственными и религиозными вопросами. Дионисий стал христианином после проповеди апостола Павла, описываемого в Деяниях апостолов (Деян. 17:16-34). Его превращение стало важным свидетельством для христианства.

После принятия веры он стал первым епископом Афин. Дионисий активно проповедовал христианство в регионе, привлекая к нему многих поклонников. По свидетельству традиции, Дионисий подвергся гонениям за свою веру и, в конце концов, стал мучеником. Его смерть произошла во времена императора Диоклетиана, когда христиане подвергались жестоким преследованиям.

Дионисий Ареопагит также приписывается ряду произведений, ставших основой для дальнейшего развития христианской теологии, в частности учения об иерархии. Важны его трактаты "Об иерархии небесной" и "Об иерархии церковной", которые повлияли на христианскую философию и мистическую традицию. Его идеи вдохновили многих философов и теологов средневековья, в частности святого Фомы Аквинского. Дионисий считается важным мистиком, и его работы все еще изучаются.

Приметы 3 октября

Народные приметы 3 октября / Фото: Unsplash

Птицы собираются в стаи до ненастья.

Ясная погода – еще две недели не будет морозов.

В доме заметить полевую мышь – зима будет суровой.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось в этот день смотреть в зеркало, иначе можно было навлечь на себя 40 бед. Также пытались не выходить из дома лишний раз, верили, что ведьмы устраивают вечеринки, а потому могут вызвать несчастье.

Что можно делать завтра

Как оберег с собой целый день носили веточку осины, потому что она должна была оградить от беды. Верующие шли в храм, где молились о защите святого Дионисия.

Читайте также: