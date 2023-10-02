3 октября — какой церковный праздник, почему нельзя открывать окна и смотреться в зеркало

Завтра, 3 октября, в православном календаре день памяти епископа Дионисия. Епископ Дионисий был одним из первых христиан Афин. Он родился в I веке и был членом Ареопага, высшего судебного органа Афин. Он услышал проповедь апостола Павла на поле Марса и открыл свое сердце для Христа. Апостол Павел рукоположил его в епископа Афинского и дал ему имя Дионисий в честь бога виноградарства и веселья, которого он раньше обожал. Епископ Дионисий был также выдающимся богословом и философом, написавшим несколько произведений о христианской доктрине и мистическом опыте. Он скончался в мире около 96 года. Его мощи хранятся в монастыре святого Дионисия на горе Афон.

Церковный праздник 3 октября – день памяти блаженного Исихия

Блаженный Исихий был одним из первых исихастов, то есть монахов, обретших тихую и разумную молитву в одиночестве. Он жил на Святой горе Афоне в VI веке и почувствовал превосходное преобразование своей души и тела после того, как умер и воскрес волей Божией. Он стал примером для многих поколений монахов, которые стремились к совершенству в любви к Богу и ближним.

Приметы 3 октября

Народные приметы 3 октября / Фото: Pexels

Луна потемнела — ждите дождя.

Галочки собираются в стаи и громко кричат – будет ясная погода.

Снова появились цветы на шиповнике – осень будет затяжной и теплой.

Что завтра нельзя делать

В этот день пытались не открывать окна — верили, что по земле ходит нечистая сила, которая может через них с легкостью попасть в дом. Также наши предки для лучшего эффекта раскладывали на подоконнике чеснок и лук, которые вроде бы отпугивали злых духов. Лучше не выходить из дома, чтобы не столкнуться со злом. А еще девушкам и женщинам запрещалось заглядываться в зеркало, чтобы нечистая сила не могла "вселиться" в тело.

Что можно делать завтра

Считалось, что в этот день лучше избавиться от всех негативных мнений и слов. Поэтому старались делать как можно больше хороших дел. Существовало поверье, что все сделанное и сказанное вернется к человеку в двойном размере.