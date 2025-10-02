- Дата публикации
3 октября — какой церковный праздник, который нельзя делать, чтобы не пригласить нечистую силу в дом
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 3 октября, в православном календаре день памяти святого священномученика Дионисия Ареопагита. Святой Дионисий Ареопагит упоминается в Деяниях святых Апостолов (Деян. 17:34) как один из тех, кто обратился в христианство после проповеди святого апостола Павла в Афинах. Его имя стало символом раннего эллинского христианства.
Апостол Павел во время своей проповеди на Ареопаге говорил об истинном Боге, который сотворил мир и не нуждается в человеческих храмах (Деяния 17:22–31). Дионисий и еще несколько афинян были глубоко потрясены этой речью. Поэтому Дионисий сразу принял христианство.
Его решение являлось важным символом того, что даже влиятельные и образованные греки могли признать истинность христианской веры.
Дионисий стал епископом Афин. Он активно проповедовал среди эллинского населения, оберегая веру от соблазнов эллинистической философии и язычества. Его служение было направлено на соединение греческой мудрости и христианского благовестия. Дионисий понес казнь за веру в I веке. Его мученичество стало символом мужества и твердости в вере для всех христиан Эллады.
Приметы 3 октября
Ясная и теплая погода — до сухих и погожих дней до конца месяца.
Сильный ветер предвещает скорую смену погоды и приближение холодов.
Черные облака с севера — ждите дождя или сильный ветер.
Что завтра нельзя делать
В народе 3 октября считается одним из самых сложных дней года. Старинные приметы советуют воздержаться от стрижки волос и долго открытых окон — мол, нечистая сила может проникнуть в дом.
Что можно делать завтра
В народных верованиях на этот день обязательно советуют съесть несколько зубчиков чеснока или чуть-чуть лука с солью — это не только защита от злых сил, но и естественный способ усилить иммунитет. А сны, снящиеся в ночь на Дениса Позимнего, считаются особенно пророческими.