3 сентября — какой церковный праздник, почему после заката одиноким девушкам нельзя выходить из дома

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Антима, епископа Никодимийского. Он был выдающимся христианским святителем и мучеником, жившим в III веке. Он был епископом в городе Никодимия (ныне Измит, Турция) и отличался своим благочестием, мудростью и усердием в служении Богу.

Антим был хорошо известен своей духовной силой, мудростью и праведностью. Он ревностно проповедовал христианское учение и поддерживал верных во времена гонений, когда христиане преследовались за свою веру. Его проповеди и пример жизни привлекали многих людей к христианству. Во время великого гонения на христиан, которое началось при императоре Диоклетиане (284–305), Антим оставался верен своей пастве, поддерживая ее и укрепляя в вере. Из-за своей деятельности он привлек внимание римских властей. Военные поймали Антима и привели в суд, где его подвергли жестоким пыткам, пытаясь вынудить отказаться от христианства.

Однако Антим остался непоколебимым в своей вере, продолжая проповедовать даже во время пыток. В конце концов, он был приговорен к смерти и казнен путем обезглавления. Его мученическая смерть стала примером для многих христиан того времени.

Церковный праздник 3 сентября – день памяти святого преподобного Теоктиста

Он был христианским подвижником и чудотворцем, жившим в IV веке. Он известен как ученик преподобного Евфимия Великого, с которым вместе основал знаменитый монастырь в Палестине. Жизнь Теоктиста отличается великим подвигом духовного усовершенствования, молитвы и аскезы.

Святой Теоктист родился в городе Иконии (ныне город Конья, Турция) в благочестивой христианской семье. С раннего возраста он стремился к духовной жизни и уже юношей вступил в один из монастырей, где посвятил себя молитве, посту и изучению Священного Писания. Впоследствии Теоктист решил уйти в пустыню, чтобы еще больше удалиться от светской суеты и посвятить себя одинокой жизни в молитве. В пустыне он встретился с преподобным Евфимием Великим, одним из величайших святых того времени, который также вел аскетичную жизнь.

Евфимий был настолько поражен духовной силой и ревностью Теоктиста, что пригласил его в общую жизнь. Они вместе начали совершать подвиг в пустыне, совместно молиться, поститься и бороться с духовными искушениями. Приблизительно в 420 году Евфимий и Теоктист основали монастырь в дикой местности неподалеку от Иерусалима. Этот монастырь стал центром духовной жизни и убежищем для многих монахов, искавших духовное совершенствование. Теоктист был избран настоятелем этого монастыря и руководил им с великой мудростью и любовью.

Под руководством Теоктиста монастырь стал местом духовного подвига, где монахи соблюдали строгие правила и отдавали себя служению Богу и ближним. Его мудрость и духовный авторитет привлекали многих людей, которые приходили к нему за советами и духовной поддержкой.

Святой Теоктист прожил долгую и благочестивую жизнь, достигнув высокого уровня духовного совершенствования. Его подвиги, молитвы и чудеса сделали его одним из самых почитаемых святых своего времени. Он умер в глубокой старости, оставив после себя наследие великого духовного наставника и подвижника.

Приметы 3 сентября

Народные приметы 3 сентября / Фото: Unsplash

На елках много шишек до теплой зимы.

Туманный день – полевые работы пройдут спокойно.

После обеда пошел дождь — ненастье затянется.

Что завтра нельзя делать

Этот день совсем не подходит для сватовства и свадьбы. Считается, что союз, созданный в этот день, скоро распадется. Также одиноким девушкам запрещалось выходить из дома после заката. Верили, что их может превратить в злую ведьму нечистая сила.

Что можно делать завтра

В этот день было принято убирать дома, выбрасывать все ненужные вещи, чтобы освободить место для нового. Чтобы в семье царило благосостояние, часто ненужные вещи сжигали вечером вместе с картофельной ботвой.

Читайте также: