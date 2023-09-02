3 сентября — какой церковный праздник, значит услышать гром и почему нельзя смотреть в зеркало

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 сентября, в православном календаре день памяти преподобного Феоктиста Палестинского. Преподобный Феоктист Палестинский был соратником преподобного Евфимия Великого, основателем лаврского монашества в Палестине. Он родился в Каппадокии в 368 году и с детства стремился к духовной жизни. В 14 лет он присоединился к монастырю преподобного Феодосия Великого, где он отличался своим смирением, трудолюбием и молитвой.

В 20 лет он пожелал пойти в Палестину, где жили многие святые отцы. Преподобный Феодосий благословил его на это путешествие и дал ему свои шляпу и палку. В Палестине Феоктист встретил преподобного Евфимия, принявшего его как своего ученика и друга. Вместе они жили в пещере на горе Мелета, где служили Богу в посте, молитве.

Преподобный Феоктист был дарован даром чудотворения и пророчества. Он лечил больных, успокаивал тех, кто страдал, и обращал грешников к покаянию. Он также предвидел будущее и знал волю Божию. Однажды он предсказал, что преподобный Евфимий будет преследован за свою правоверную веру и посоветовал ему укрыться в пустыне. Преподобный Евфимий послушал его и избежал гонителей.

Преподобный Феоктист умер в 467 году, когда ему было 99 лет.

Церковный праздник 3 сентября – день памяти священномученика Анфима

Священномученик Анфим был епископом Никомидии, пострадавшим за свою веру во Христа в 302 году. Он был одним из тех, кто отказался поклоняться языческим богам по приказу императора Диоклетиана. За это он был подвергнут жестоким пыткам и погиб от удара молнии, которую Бог послал на его мучителей.

Священномученик Анфим почитается в православной и католической церквях. Его день памяти выпадает на 3 сентября. Он покровитель правды.

Приметы 3 сентября

Народные приметы 3 сентября / Фото: Pexels

Если услышать 3 сентября гром — осень будет теплой.

Муравейники имеют большой размер – до холодной и затяжной зимы.

Закат красный – будут заморозки и быстрые холода.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя смотреть в зеркало. Верили, что существует очень сильная связь с загробным миром, поэтому нечисть может пробраться к человеку и принести ему немало бед. Запрещалось ходить в лес в одиночестве, особенно молодым девушкам. Существовало поверье, что их может затащить в свое логово леший.

Что можно делать завтра

В этот день пытались выбросить или сжечь старые ненужные вещи. Также производили генеральную уборку в доме, чтобы очистить помещение от негатива и подготовиться к осеннему сезону.

Читайте также: