Церковный праздник 3 сентября

Завтра, 3 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Антима, епископа Никодимийского. Святой Антим родился в Никомедии (современный Измит, Турция) в III веке. С юных лет он отличался благочестием и добрыми нравственными качествами. Впоследствии стал епископом Никомедийским. Во время гонений на христиан, начавшихся в период правления императора Диоклетиана, Антим активно поддерживал свою паству, посылая ей письма с наставлениями и утешением. Одно из таких писем было перехвачено и передано императору Максимиану, что привело к аресту святого.

После ареста Антима допрашивали и потребовали отречься от христианской веры. Он отказался отказаться от своей веры и был приговорен к смертной казни. Святой Антим был обезглавлен в 303 году.

Церковный праздник 3 сентября — день памяти святого преподобного Теоктиста

Святой Теоктист родился в городе Иераполь (современная Турция). С юных лет он стремился к духовной жизни, оставив родительский дом, он отправился в Иерусалим. Там он поселился в лавре Фаран, расположенной примерно в шести милях от города. В монастыре он нашел келью, где посвятил себя молитве и борьбе с искушениями. Позже к нему присоединился святой Евтимий Великий, и вместе они вели общую монашескую жизнь, поддерживая друг друга в духовных подвигах.

Святой Теоктист был преданным учеником святого Евтимия Великого. Они вместе проводили время в молитвах, постах и других монашеских практиках. Их общая жизнь стала примером для других монахов, и многие приходили к ним, ища духовного наставничества. Со временем святой Теоктист был назначен игуменом лавры святого Евтимия.

Под руководством святого Теоктиста лавра святого Евтимия процветала. Он организовал монастырскую жизнь, основал новые кельи и способствовал духовному развитию братии. Его мудрое руководство и благочестивая жизнь оставили глубокий след в истории христианского монашества.

Святой преподобный Теоктист умер 3 сентября 467 года в Иудейской пустыне.

Приметы 3 сентября

Народные приметы 3 сентября / © unsplash.com

3 сентября солнечно, еще четыре дня будет тепло.

Южный ветер в теплую погоду.

Много желудей — на Рождество будет много снега.

Что завтра нельзя делать

Народные приметы в этот день советуют поддерживать порядок в доме и воздержаться от романтических признаний.

Что можно делать завтра

Народные приметы советуют именно в этот день сделать тщательную уборку: избавиться от хлама и ненужных вещей, передав ценные — нуждающимся, а остальные — сжечь, если есть такая возможность. В народе даже существовала поговорка: “На место старого обязательно придет новое и хорошее, а год пройдет удачно”. Интересно, что когда-то старую обувь не выбрасывали, а вешали на забор — верили, что она оберегает дом от порчи и сглаза.