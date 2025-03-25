3 столовые ложки этой подкормки – петрушка взойдет за считанные дни и будет расти, как на дрожжах

Часто бывает, что петрушка очень медленно всходит и плохо растет, хотя технология высева была соблюдена. Но опытные хозяева знают, как решить эту проблему с помощью одной подкормки.

Если вы хотите, чтобы петрушка быстрее выросла, была зеленой и сочной, нужно подпитать почву одним простым и доступным удобрением. Три ложки хватит для того, чтобы зелень буквально "проснулась" и росла с удвоенной силой.

Чем подкормить петрушку весной, чтобы быстро росла, была зеленой и сочной

Петрушка любит фосфор, поэтому почву нужно подпитать суперфосфатом. Необходимо заложить три столовых ложки удобрения на каждый квадратный метр – и зелень сойдет даже с не очень качественных семян.

Есть еще один волшебный ингредиент для петрушки – это древесный пепел. Калий, содержащийся в нем, помогает петрушке быстрее укореняться и наращивать зеленую массу. А фосфор отвечает за развитие корневой системы. Именно поэтому петрушка, подкормленная такими удобрениями, скорее всходит, становится крепкой и сочной.

Как правильно вносить золу на грядку? Одного стакана подкормки будет достаточно на один квадратный метр. В облачную погоду древесный пепел можно рассыпать в междурядьях на влажной почве. А если земля сухая и на улице жарко, то почву сначала нужно хорошо полить, а уже потом посыпать золой.

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