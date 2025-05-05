Белые вещи всегда остаются в моде, потому что это вечная классика, символизирующая чистоту и элегантность. Однако со временем одежда теряет свой первозданный белоснежный цвет, приобретая желтоватый или сероватый оттенок. Да, сейчас есть множество отбеливающих средств, однако их регулярное использование приводит к быстрому износу ткани и часто не дает желаемого эффекта. Рассказываем, как отбелить одежду с помощью подручных средств, которые наверняка есть в каждом доме.

Поваренная соль и разрыхлитель. Эта комбинация считается самым эффективным отбеливающим средством, которое отлично справляется с проблемой и не вредит ткани. Для приготовления отбеливателя нужно взять 4 литра кипятка, 2 столовых ложки соли, столовую ложку разрыхлителя и все тщательно перемешать. Белую одежду нужно замочить в этом растворе на час, а затем постирать как обычно.

Пищевая сода не только отбеливает вещи, лишая их желтизны и серости, но и убивает все микробы, что является причиной неприятного запаха. Достаточно засыпать стакан соды в отсек вместе со стиральным порошком и запустить цикл стирки.

Сода и лимонный сок. Такая паста будет действенна для удаления стойких загрязнений и отбеливания. Следует выжать сок из половинки лимона и смешать с содой, чтобы образовалась пастообразная смесь. Средство нужно нанести на запятнанные места, оставить на 10 минут, чтобы отработала паста, затем отправить вещь в стиралку.