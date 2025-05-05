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3 столовые ложки в воду — белые вещи будут, как новые: желтизна и серость исчезнут, словно и не было
Такие способы отбеливания доказали свою эффективность, потому что ими пользовались еще тогда, когда не было мощных химических средств. К тому же, эти методы не только экономически выгодны, но и безопасны для большинства тканей.
Белые вещи всегда остаются в моде, потому что это вечная классика, символизирующая чистоту и элегантность. Однако со временем одежда теряет свой первозданный белоснежный цвет, приобретая желтоватый или сероватый оттенок. Да, сейчас есть множество отбеливающих средств, однако их регулярное использование приводит к быстрому износу ткани и часто не дает желаемого эффекта. Рассказываем, как отбелить одежду с помощью подручных средств, которые наверняка есть в каждом доме.
Как избавиться от желтизны и серости на белых вещах с помощью копеечных средств
Поваренная соль и разрыхлитель. Эта комбинация считается самым эффективным отбеливающим средством, которое отлично справляется с проблемой и не вредит ткани. Для приготовления отбеливателя нужно взять 4 литра кипятка, 2 столовых ложки соли, столовую ложку разрыхлителя и все тщательно перемешать. Белую одежду нужно замочить в этом растворе на час, а затем постирать как обычно.
Пищевая сода не только отбеливает вещи, лишая их желтизны и серости, но и убивает все микробы, что является причиной неприятного запаха. Достаточно засыпать стакан соды в отсек вместе со стиральным порошком и запустить цикл стирки.
Сода и лимонный сок. Такая паста будет действенна для удаления стойких загрязнений и отбеливания. Следует выжать сок из половинки лимона и смешать с содой, чтобы образовалась пастообразная смесь. Средство нужно нанести на запятнанные места, оставить на 10 минут, чтобы отработала паста, затем отправить вещь в стиралку.
Уксус считается универсальным средством для отбеливания и смягчения ткани. К тому же, он может заменить кондиционер для белья, достаточно стакана на одну стирку, чтобы вещи были невероятно белыми и мягкими.