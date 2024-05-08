3 вещи, от которых нужно избавиться женщинам за 50, потому что они старят и искажают образ

Стилисты рекомендуют всем женщинам за пятьдесят убрать эти вещи из своего гардероба.
Модные эксперты посоветовали женщинам зрелого возраста убрать эти вещи из своего модного арсенала, поскольку они не только прибавляют возраст, но и портят общий образ. Рассказываем, какие вещи категорически нельзя носить женщинам за 50.
Джинсы низкой посадки с дырками
Так как джинсы – универсальная вещь в гардеробе каждой женщины, то их может быть несколько моделей. Но женщинам за 50 следует избегать рваных джинсов с низкой посадкой. Во-первых, они больше не актуальны и вряд ли вернутся в моду в ближайшие годы. Во-вторых, такая модель искажает фигуру, а если есть какие-то недостатки, то такие штаны обязательно будут их подчеркивать. Вместо этого, лучше выбирать модель с высокой посадкой, прямого кроя и классического синего оттенка. В таких джинсах каждая женщина будет чувствовать себя элегантной и роскошной одновременно. К тому же, они будут отлично маскировать недостатки, скрывать лишние килограммы и удлинять фигуру, делая ее стройной.
Сумка и обувь одного цвета
Такой тандем уже давно не актуален, поэтому ваш образ не будет вам играть на пользу. Также всем женщинам за 50 стилисты рекомендуют отказаться от черной обуви и черных сумок, потому что этот цвет будет только подчеркивать возраст. Рекомендуется выбирать аксессуары и ботинки разных, но однотонных цветов. Здесь ограничений нет, главное, чтобы вещи были без дешевой фурнитуры, из качественного материала и гармонировали между собой. К примеру, если у вас обувь шоколадного цвета, то сумку можно выбрать светлого бежевого или молочного оттенка.
Старомодные украшения
Да, винтажные вещи могут выразить образ, если это молодая женщина. А для дам, которым за 50, лучше выбирать украшения, которые будут акцентировать современный стиль. Это могут быть как массивные украшения, так и более сдержанные, главное, чтобы это не были винтажные ювелирные изделия, бусы из камней или дешевая бижутерия. Поскольку все эти варианты не будут делать ваш аутфит стильным и выразительным, наоборот, будут удешевлять образ.
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