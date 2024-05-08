3 вещи, от которых нужно избавиться женщинам за 50, потому что они старят и искажают образ

Модные эксперты посоветовали женщинам зрелого возраста убрать эти вещи из своего модного арсенала, поскольку они не только прибавляют возраст, но и портят общий образ. Рассказываем, какие вещи категорически нельзя носить женщинам за 50.

Джинсы низкой посадки с дырками

Какие вещи нельзя носить женщинам за 50 / Фото: pixabay.com

Так как джинсы – универсальная вещь в гардеробе каждой женщины, то их может быть несколько моделей. Но женщинам за 50 следует избегать рваных джинсов с низкой посадкой. Во-первых, они больше не актуальны и вряд ли вернутся в моду в ближайшие годы. Во-вторых, такая модель искажает фигуру, а если есть какие-то недостатки, то такие штаны обязательно будут их подчеркивать. Вместо этого, лучше выбирать модель с высокой посадкой, прямого кроя и классического синего оттенка. В таких джинсах каждая женщина будет чувствовать себя элегантной и роскошной одновременно. К тому же, они будут отлично маскировать недостатки, скрывать лишние килограммы и удлинять фигуру, делая ее стройной.

Сумка и обувь одного цвета

Какие вещи нельзя носить женщинам за 50 / Фото: Freepik

Такой тандем уже давно не актуален, поэтому ваш образ не будет вам играть на пользу. Также всем женщинам за 50 стилисты рекомендуют отказаться от черной обуви и черных сумок, потому что этот цвет будет только подчеркивать возраст. Рекомендуется выбирать аксессуары и ботинки разных, но однотонных цветов. Здесь ограничений нет, главное, чтобы вещи были без дешевой фурнитуры, из качественного материала и гармонировали между собой. К примеру, если у вас обувь шоколадного цвета, то сумку можно выбрать светлого бежевого или молочного оттенка.

Старомодные украшения

Какие вещи нельзя носить женщинам за 50 / Фото: Freepik

Да, винтажные вещи могут выразить образ, если это молодая женщина. А для дам, которым за 50, лучше выбирать украшения, которые будут акцентировать современный стиль. Это могут быть как массивные украшения, так и более сдержанные, главное, чтобы это не были винтажные ювелирные изделия, бусы из камней или дешевая бижутерия. Поскольку все эти варианты не будут делать ваш аутфит стильным и выразительным, наоборот, будут удешевлять образ.

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