3 января — какой церковный праздник, почему девушкам не желательно одевать новый наряд

Завтра, 3 января, в православном календаре день памяти святого мученика Гордия. Святой мученик Гордей был сотником римского войска, отказавшегося от своего поста и поклонения идолам, и отошел в пустыню, чтобы жить по вере во Христа. Когда император Ликиний начал гонения на христиан, Гордий вернулся в свой родной город Кесария Кападокийская и засвидетельствовал свою веру перед градоначальником. За это его подвергли жестоким мучениям и зарезали мечом.

Церковный праздник 3 января – день памяти пророка Малахия

Пророк Малахия был последним из ветхозаветных пророков, который жил и пророчествовал в Иерусалиме около 450 г. до н. э. Он родился в Софах из племени Завулона и отдал свою жизнь служению Богу. Он осуждал народ и священников за их отступничество от закона Божия и за их неискреннее жертвоприношение. Он также предрек приход Мессии, явления Иоанна Крестителя и Страшный суд. Его имя означает "Мой посланник" или "Мой ангел".

Приметы 3 января

Народные приметы 3 января / Фото: Pexels

Днем снегит, ночью будет мороз.

Иней на деревьях – к ясной погоде в ближайшие дни.

Какая погода, такой будет март.

Что завтра нельзя делать

В старину наши предки верили, что в этот период по земле разгуливает нечисть, поэтому старались не вспоминать ее в разговорах, чтобы не призывать. Также не гуляли в одиночестве. А девушкам запрещалось одевать новые наряды, существовало поверье, что тогда она будет несчастлива весь год.

Что можно делать завтра

Согласно народным поверьям ведьмы могли в этот день до смерти задоить корову, поэтому домашний скот кормили пшеницей или овсянкой с молоком, наговаривали, молились о его здоровье. А еще над хлевом вывешивали зажженную свечу, которая должна была отпугнуть нечисть.

Читайте также: