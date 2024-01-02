3 января — какой церковный праздник, почему девушкам не желательно одевать новый наряд

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 3 января, в православном календаре день памяти святого мученика Гордия. Святой мученик Гордей был сотником римского войска, отказавшегося от своего поста и поклонения идолам, и отошел в пустыню, чтобы жить по вере во Христа. Когда император Ликиний начал гонения на христиан, Гордий вернулся в свой родной город Кесария Кападокийская и засвидетельствовал свою веру перед градоначальником. За это его подвергли жестоким мучениям и зарезали мечом.
Церковный праздник 3 января – день памяти пророка Малахия
Пророк Малахия был последним из ветхозаветных пророков, который жил и пророчествовал в Иерусалиме около 450 г. до н. э. Он родился в Софах из племени Завулона и отдал свою жизнь служению Богу. Он осуждал народ и священников за их отступничество от закона Божия и за их неискреннее жертвоприношение. Он также предрек приход Мессии, явления Иоанна Крестителя и Страшный суд. Его имя означает "Мой посланник" или "Мой ангел".
Приметы 3 января
- Днем снегит, ночью будет мороз.
- Иней на деревьях – к ясной погоде в ближайшие дни.
- Какая погода, такой будет март.
Что завтра нельзя делать
В старину наши предки верили, что в этот период по земле разгуливает нечисть, поэтому старались не вспоминать ее в разговорах, чтобы не призывать. Также не гуляли в одиночестве. А девушкам запрещалось одевать новые наряды, существовало поверье, что тогда она будет несчастлива весь год.
Что можно делать завтра
Согласно народным поверьям ведьмы могли в этот день до смерти задоить корову, поэтому домашний скот кормили пшеницей или овсянкой с молоком, наговаривали, молились о его здоровье. А еще над хлевом вывешивали зажженную свечу, которая должна была отпугнуть нечисть.
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