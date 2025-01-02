3 января — какой церковный праздник, зачем умываться ледяной водой из колодца или источника

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 января, в православном календаре день памяти святого пророка Малахии. Святой Пророк Малахия – последний из 12 малых Пророков Ветхого Завета. Его книга завершает канон ветхозаветных пророческих текстов. Имя "Малахия" в переводе с еврейского означает "Мой ангел" или "Мой посланник". Он жил и проповедовал в V веке до Рождества Христова, после возвращения евреев из вавилонского плена, в период восстановления Храма и религиозной жизни Израиля.

Его пророческая деятельность происходила во время правления персидского царя Артаксеркса I (465–424 до н. э.), когда иудеи уже вернулись из вавилонского плена. Народ Израиля столкнулся с духовным упадком, коррупцией среди священников и безразличием к исполнению Божьего Закона. Малахия обличал священников за их неискренность и презрение к жертвоприношениям. Он призвал народ к верности Богу, напоминая о Его великой любви и обещаниях благословения за послушание. Пророк предостерегал о Дне Господнем – времени суда и очищения, когда Господь накажет нечестивых и благословит праведных.

Малахия предсказал приход Иоанна Крестителя, который будет готовить путь Мессии: "Вот Я посылаю Моего посланника, и он приготовит путь предо Мною" (Рис. 3:1). Также он говорил о новом Завете, который будет совершенным и вечным.

Церковный праздник 3 января – день памяти святого мученика Гордия

Гордий родился в Кесарии Каппадокийской (территория современной Турции). С детства он отличался благочестием и любовью к Богу. Впоследствии Гордий стал воином и служил в римской армии, достигнув высокого положения благодаря своим способностям и преданности.

Во время правления императора Ликиния (308–324), известного своими жестокими преследованиями христиан, Гордий решил покинуть военную службу, которая требовала участия в противоречивших его христианской вере языческих ритуалах. Он отошел в пустыню, где провел время в посте, молитве и духовных размышлениях.

Когда гонения на христиан усилились, Гордий решил открыто удостоверить свою веру. Во время языческого праздника он пришел на городскую площадь Кесарии и перед множеством людей громко провозгласил себя христианином. Его смелость вызвала гнев язычников, и Гордия схватили. На суде он твердо отказался поклоняться идолам и снова признал свою веру в Иисуса Христа. Несмотря на угрозы и пытки, Гордий оставался непоколебимым. Его казнили, вероятно, из-за отсечения головы или другим жестоким способом, но точные детали казни остаются неизвестными.

Гордий был прославлен как мученик за веру. Его жизнь стала примером для христиан, стремившихся оставаться верными Христу даже перед лицом преследований.

Приметы 3 января

Народные приметы 3 января / Фото: Unsplash

На рассвете небо красного цвета — будет метель.

Птицы громко поют — к оттепели в ближайшее время.

Вороны ходят по земле — ждите потепления.

Что завтра нельзя делать

Никому не рассказывайте свои плохие сны – они обязательно сбудутся. Также наши предки считали, что нельзя желать в этот день счастья и удачи, иначе все произойдет наоборот.

Что можно делать завтра

Чтобы иметь крепкое здоровье, наши предки в этот день обязательно умывались ледяной водой из колодца или родника. Защищали от злых духов домашний скот, давая ему овсяную или пшеничную кашу на молоке и читая молитву.

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