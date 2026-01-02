Церковный праздник 3 января / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 3 января, в православном календаре день памяти святого пророка Малахии. Малахия — последний пророк Ветхого Завета, автор одноименной книги пророков. Его имя в переводе с еврейского означает «Мой посланник». Традиционно считается, что он жил в V веке до Рождества Христова во времена после возвращения евреев из Вавилонского плена и восстановления Храма в Иерусалиме.

Малахия пророчествовал в период стабилизации иудейского государства после периода колонизации Персией. Малахия — это пророк перехода. Он закрывает библейский период ветхозаветных пророков и передает народу надежду на восстановление духовности и приход Мессии. В христианской традиции его книга часто читается как подготовка к Рождеству Христову.

Церковный праздник 3 января — день памяти святого мученика Гордия

Гордий родился в конце III века в Кесарии Каппадокийской (современная Турция) в христианской семье. С юности он решил служить государству и вступил в римское войско. Благодаря отваге и военному мастерству получил пост сотника (центуриона) — командира солдат.

Реклама

Хотя Гордей был успешным военным, глубокая вера во Христа превратила его сердце. В начале гонений на христиан он осознал, что не может служить идолам или напоказ совершать языческие обряды. Чтобы подготовить себя к открытому исповеданию веры и страдания за Христа, сложил воинские почести и ушел в пустыню, жил в одиночестве, проводя время в молитве, посте и духовной подготовке.

В 320 году, когда в городе проводили paganские игры в честь богов, Гордий смело явился среди народа и провозгласил себя христианином, презирая идолов и открыто свидетельствуя о своей вере. Его немедленно схватили и привели к префекту (смотрящему городу). Несмотря на пытки и побои, он не отрекся от Христа. За это был осужден и казнен — отрубили голову мечом.

Приметы 3 января

Народные приметы 3 января / © unsplash.com

Если нет снега — весна будет ранней.

Какая погода 3 января — таким будет и сентябрь.

Птицы на земле ходят — будет оттепель, на верхушках деревьев — будет мороз.

Что завтра нельзя делать

По древним народным приметам этого дня нельзя хвастаться — ни своим благосостоянием, ни материальным достатком, ни здоровьем, ни достижениями детей, потому что считалось, что все это Гордий может отнять. Также не рекомендуется вкладывать деньги и начинать какие-либо новые дела или проекты.

Что можно делать завтра

Верующие обращаются со своими молитвами к святым Гордиям и Малахиям. Они считаются покровителями тех, кто страдает тяжелыми болезнями, эпилепсией или одержимостью злыми силами, поэтому к святым просят защиты и облегчения страданий.