- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 2 мин
3 января — какой церковный праздник, с которым обращаются к святым в этот день
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 3 января, в православном календаре день памяти святого пророка Малахии. Малахия — последний пророк Ветхого Завета, автор одноименной книги пророков. Его имя в переводе с еврейского означает «Мой посланник». Традиционно считается, что он жил в V веке до Рождества Христова во времена после возвращения евреев из Вавилонского плена и восстановления Храма в Иерусалиме.
Малахия пророчествовал в период стабилизации иудейского государства после периода колонизации Персией. Малахия — это пророк перехода. Он закрывает библейский период ветхозаветных пророков и передает народу надежду на восстановление духовности и приход Мессии. В христианской традиции его книга часто читается как подготовка к Рождеству Христову.
Церковный праздник 3 января — день памяти святого мученика Гордия
Гордий родился в конце III века в Кесарии Каппадокийской (современная Турция) в христианской семье. С юности он решил служить государству и вступил в римское войско. Благодаря отваге и военному мастерству получил пост сотника (центуриона) — командира солдат.
Хотя Гордей был успешным военным, глубокая вера во Христа превратила его сердце. В начале гонений на христиан он осознал, что не может служить идолам или напоказ совершать языческие обряды. Чтобы подготовить себя к открытому исповеданию веры и страдания за Христа, сложил воинские почести и ушел в пустыню, жил в одиночестве, проводя время в молитве, посте и духовной подготовке.
В 320 году, когда в городе проводили paganские игры в честь богов, Гордий смело явился среди народа и провозгласил себя христианином, презирая идолов и открыто свидетельствуя о своей вере. Его немедленно схватили и привели к префекту (смотрящему городу). Несмотря на пытки и побои, он не отрекся от Христа. За это был осужден и казнен — отрубили голову мечом.
Приметы 3 января
Если нет снега — весна будет ранней.
Какая погода 3 января — таким будет и сентябрь.
Птицы на земле ходят — будет оттепель, на верхушках деревьев — будет мороз.
Что завтра нельзя делать
По древним народным приметам этого дня нельзя хвастаться — ни своим благосостоянием, ни материальным достатком, ни здоровьем, ни достижениями детей, потому что считалось, что все это Гордий может отнять. Также не рекомендуется вкладывать деньги и начинать какие-либо новые дела или проекты.
Что можно делать завтра
Верующие обращаются со своими молитвами к святым Гордиям и Малахиям. Они считаются покровителями тех, кто страдает тяжелыми болезнями, эпилепсией или одержимостью злыми силами, поэтому к святым просят защиты и облегчения страданий.