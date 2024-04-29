30 апреля — какой церковный праздник, чего следует опасаться на Иакова Теплого

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 30 апреля, в православном календаре день памяти святого апостола Иакова. Он известен как брат Господень по плоти, имеет уникальное место в истории христианства. Был сыном Иосифа Обручника от его первой жены и потому в Евангелии называется братом Иисуса Христа. Иаков был назореем, то есть лицом, посвященным Богу, и известен своим аскетическим образом жизни.

После Воскресения Иисуса Иаков был поставлен Епископом Иерусалимской Церкви и председательствовал на Апостольском Соборе в Иерусалиме 51 года. Он не путешествовал с проповедью по разным странам, как другие апостолы, но сосредоточил свою деятельность в Иерусалиме, где учил и священнодействовал.

Иаков также сочинил Чин Божественной литургии, который впоследствии был сокращен святителями Василием Великим и Иоанном Златоустым. Эта литургия до сих пор совершается в Иерусалиме в день памяти святого.

Жизнь апостола Иакова завершилась мученической смертью около 63 года. Он был убит за свою веру, и его смерть считается одной из причин падения Иерусалима, как отметил иудейский историк Иосиф Флавий. Иаков также является автором Соборного послания, которое входит в книги Нового Завета и имеет целью утешить и укрепить обращенных к вере иудеев.

Приметы 30 апреля

Народные приметы 30 апреля / Фото: Unsplash

Южный ветер и звездное небо – лето будет теплым, но дождливым.

Град означает, что летом также часто будет выпадать град.

Если зацвела черемуха – ждите похолодания.

Что завтра нельзя делать

Лучше не гадать, потому что в этот день нечистая сила может завладеть разумом. Также наши предки верили, что нельзя работать на огороде – весь урожай повредится. Нельзя унывать и плакать — этим вы призываете несчастье в свой дом.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что в этот день нужно носить только яркую одежду. Так пытались навлечь счастье в свою жизнь. Существовало поверье, если в мае сыграть свадьбу, то семейная жизнь не удастся. Это был последний день весны, когда можно было жениться.

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