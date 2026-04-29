30 апреля — какой церковный праздник, который принесет счастье и успех по народным приметам
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 30 апреля, в православном календаре день памяти святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова. Иаков происходил из семьи рыбака Зеведея и жил в Галилее. Вместе с братом он занимался рыболовством, пока не встретил Иисуса Христа. Евангелие описывают момент, когда Христос призвал Иакова и Иоанна, и они без колебаний оставили лодку, отца и ремесло, чтобы следовать за Ним. Этот эпизод стал одним из самых ярких примеров мгновенного принятия Божьего зова.
Иаков принадлежал к особо приближенному кругу трех апостолов вместе с Петром и Иоанном. Именно их Иисус брал с собой в ключевые моменты своего земного служения. За свой вспыльчивый нрав Иаков вместе с братом получил от Иисуса прозвище «Сыновья грома», что подчеркивало их ревность и сильный характер.
После Воскресения Христа и Сошествия Святого Духа Иаков активно приобщился к проповеди Евангелия. По церковному преданию, он особенно ревностно возвещал христианское учение, укрепляя первые общины верующих.
Его служение стало частью великой миссии апостолов — распространение христианства во всем известном тогда мире.
Святой апостол Иаков стал первым из двенадцати апостолов, принявших мученическую смерть. По преданию, он был казнен в Иерусалиме примерно в 44 году н. по приказу царя Ирода Агриппы I. Его смерть засвидетельствовала непоколебимость веры и готовность отдать жизнь за Христа.
Приметы 30 апреля
Ясная и теплая погода в этот день — к раннему и жаркому лету.
Дождь 30 апреля считается хорошим признаком: обещает обильный урожай и плодородный год.
Сильный ветер — к переменной погоде в мае, с частыми дождями и похолоданиями.
Что завтра нельзя делать
В этот день пытались не отправляться в дальние поездки, ведь верили, что дорога может быть неудачной или изнурительной. Также избегали возвращаться мысленно к старым обидам и конфликтам — считалось, что если держать их в себе, можно привлечь болезни или упадок сил.
Что можно делать завтра
В православной традиции в этот день обращались с молитвами к святому Иакову, прося у него защиты и покровительства перед Богом. Ему молились о выдержке, внутренней силе и мудрости в сложных жизненных ситуациях, а также о помощи в работе и ежедневных хозяйственных делах, в частности в поле и на огороде. Особым хорошим признаком считалось увидеть восход или закат 30 апреля — это символизировало гармонию, спокойствие и благоприятное течение событий в ближайшем будущем.