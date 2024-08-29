30 августа – какой церковный праздник, что нужно обязательно сделать, чтобы стать успешным

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

30 августа в православном календаре день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских. Они являлись выдающимися фигурами в истории Православной Церкви. Их жизнь и деятельность оставили весомый след в развитии христианства в Византии и во всем христианском мире.

Святой Александр жил в IV веке и был одним из известнейших защитников православной веры против арианства. Арианство было еретическим учением, отрицающим божественность Иисуса Христа, и в то время оно распространилось во многих регионах Византийской империи. Александр служил архиереем при святом Митрополите Митрофане, а после смерти Митрофана 326 был избран патриархом Константинопольским. Он отличился своим участием в Первом Вселенском Соборе в Никее (325 год), где активно выступал против арианства и поддерживал формулировку Никейского Символа Веры, утверждающего единосущность Сына с Отцом.

Святой Александр отличался также мирным и кротким характером, благодаря которому получил большое уважение среди христиан и даже язычников. Умер в глубокой старости около 337 года.

Святой Иоанн Златоуст (ок. 347-407) является одним из самых известных патриархов Константинополя и считается одним из Трех Святителей вместе со святыми Василием Великим и Григорием Богословом. Иоанн родился в Антиохии и получил блестящее образование. Сначала жил как отшельник, но из-за слабого здоровья вернулся в цивилизацию, где был рукоположен в дьяконы, а затем в священники. В 398 году он был избран Константинопольским патриархом.

Святой Иоанн Златоуст известен своими проповедями, которые отличаются глубоким богословским содержанием и красноречием. Он выступал против злоупотреблений среди духовенства и высших слоев общества, что привело к конфликту с императрицей Евдоксией и другими влиятельными лицами. Поэтому Ивана несколько раз выгоняли из Константинополя, и он умер в изгнании 407 года. Его труды, в частности толкование на Священное Писание и литургические тексты, оказывают большое влияние в христианской традиции. Литургия святого Иоанна Златоуста является основной богослужебной формой в Православной Церкви.

Святой Павел Исповедник (ум. 350) был патриархом Константинопольским в IV веке, во время борьбы между православными и арианами. Павел был избран патриархом после смерти святого Александра, но его патриаршество было преисполнено борьбы. Арианская партия, поддерживавшая императора Констанция II, не признавала Павла и назначила на его место Евсевия Никомидийского. Павел был несколько раз изгнан из Константинополя, но продолжал твердо отстаивать православную веру. В конце концов он был сослан в Кукузу (армянский город), где был задушен арианами 350 года. За свою непоколебимость в вере и страдания за нее святой Павел получил титул "Исповедник".

Приметы 30 августа

Народные приметы 30 августа / Фото: Unsplash

Птицы летают в небе и не спешат в теплые края – к теплой осени.

Пчелы начали закрывать улей – зима будет ранней.

Ёж вырыл нору на опушке — к теплой погоде зимой.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день приносить в дом котенка – это станет причиной бед и неудач. Не стоит перестилать постель – ночью будут сниться ужасы. Нельзя сплетничать и обманывать — такого человека ждут болезни.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки устраивали застолье. Они верили, чтобы стать успешным, нужно успеть именно в эту дату навести в доме порядок и убрать на могилах родных.

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