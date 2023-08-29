30 августа — какой церковный праздник, почему нужно помогать вдовам и следить за аистами

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 30 августа, в православном календаре день памяти святого мученика Мирона. Святой мученик Мирон, также известный как Святой Мироний, был раннехристианским святым и мучеником. Информация о нем достаточно ограничена, и исторические источники предоставляют разную информацию о его жизни и смерти. Основные сведения о нем берут начало из легенд и священнослужителей ранних веков.

По преданию, Святой Мирон был христианским верным, жившим в Римской империи. Его имя может происходить от греческого слова "μύρον" (меро), указывающего на связь с маслом, которое использовалось для помазания тела после смерти.

По легенде, Мирон отказался от своих языческих верований и принял христианство. Он отказался чествовать идолов и отдавал свое сердце только Христу. Его вера и отказ от поклонения идолам привели к его преследованию со стороны римских властей.

По другой версии, Святой Мирон был солдатом, отказавшимся участвовать в каком-либо жертвенничестве в честь языческих богов. Этот отказ привел к его аресту и пыткам, но он не отказался от своей веры.

Церковный праздник 30 августа – день памяти преподобного Алипия

Преподобный Алипий из Киева, также известный как святой Алипий Киевский, был признан православным святым, жившим на территории современного города Киева в XI-XII веках. Он одна из выдающихся фигур русского православия и религиозной истории Украины.

Преподобный Алипий стал учеником и сотрудником другого известного святого – Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры. Он помогал Антонию в строительстве и управлении монастырем. Позже после смерти Антония Алипий продолжил деятельность в лавре, способствуя ее дальнейшему развитию и укреплению духовной атмосферы.

Преподобный Алипий был известен своей аскетической практикой, молитвами и преданностью духовной борьбе. Его благоразумные советы и духовные наставничества помогали многочисленным монахам и обращавшимся к нему людям. Он также исполнял обязанности лаврского игумена – духовного лидера Киево-Печерской лавры. Умер около 1114 года.

Приметы 30 августа

Народные приметы 30 августа / Фото: Pexels

Уже аисты в теплые края отлетели — на Покров ждите морозов.

30 августа хорошая погода – весна придет рано.

Утром и вечером заря золотистая – ждите теплую погоду.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что 30 августа нельзя долго всматриваться в зеркало, потому что это может привлечь несчастья и болезни. Не рекомендуется жениться, свататься, венчаться – это не благоприятный для этого день. Ходить на кладбище строго запрещено.

Что можно делать завтра

В прежние времена этот день называли "Евровидение-2017". Также существовала традиция выносить из дома на задний двор старые вещи и сжигать их. Этот обряд, вроде бы, мог уберечь от болезней всю семью.

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