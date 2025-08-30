Церковный праздник 30 августа / © Фото из открытых источников

Реклама

Сегодня, 30 августа в православном календаре день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских. Александр стал патриархом после смерти Евсевия, в период острой борьбы с арианством, ересью, которую положил начало Арию и которая ставила под сомнение божественность Христа. Он родился предположительно в начале IV века. Детали его личной жизни практически не сохранились, но источники подчеркивают его строгость в духовной жизни, глубокую образованность и мудрость в церковных вопросах. Александр активно противостоял арианам, защищал догмат о единой природе Бога в Троице и божественности Иисуса Христа. Его период правления был также временем напряженных отношений с императорскими властями, ведь арианство пользовалось поддержкой части императорского двора.

Святой Иоанн родился около 347 года в Антиохии в богатой, но религиозной семье. С детства проявлял глубокую духовность и склонность к аскетической жизни. Образование получал в Антиохии, изучал богословие, риторику и философию. Стал священником и впоследствии архиепископом Константинополя в 398 году. Он активно реформировал Церковь: вводил дисциплину среди священников, осуждал роскошь, богатство и коррупцию в духовенстве. Конфликт с императрицей Евдоксией привел к его ссылке — он не шел на компромиссы по поводу морали и независимости Церкви от государственной власти.

Павел I стал патриархом сразу после Александра в критический период борьбы с арианством, когда Церковь еще не смогла окончательно консолидировать догмат о божественности Христа. Известен своим образованием и глубоким знанием Священного Писания, что позволяло ему эффективно вести богословские дискуссии. Павел I продолжил политику своего предшественника: активно противостоял арианам и поддерживал единство православной Церкви. Его деятельность была направлена на подтверждение каноничности и чистоты христианской веры в условиях политического давления.

Реклама

Приметы 30 августа

Народные приметы 30 августа / © unsplash.com

Если утром стоит туман, а роса обильная — осень будет дождливая, а урожай грибов хороший.

Северный ветер — холодная осень и ранние заморозки.

Солнечная погода 30 августа — хорошая осень.

Что сегодня нельзя делать

В народных верованиях 30 августа считают особенно чувствительным днем: любое плохое дело или неправедный поступок обязательно обернется против того, кто его совершил. В этот день не советуют делать покупки — приобретенные вещи быстро испортятся или не принесут пользы. Также запрещается считать мелочь до полудня, иначе можно навлечь бедность. Кроме того, не стоит строить забор на участке: по народным приметам, это может привлечь незваный визит воров.

Что можно делать сегодня

В этот день к святым обращаются с молитвами о защите и покровительстве, об укреплении веры, даровании сил для ежедневных испытаний, а также о благополучии в семье и здоровье детей. Бездетные супруги особенно молятся о даровании отпрыска. На Александра Сытника по народной традиции пекут пироги и караваи, готовят ячневую кашу на молоке и принимают в доме гостей, открывая сердце для радости и добрых дел.