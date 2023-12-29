30 декабря — какой церковный праздник, чем лучше отказаться от вязания и шитья

Завтра, 30 декабря, в православном календаре день памяти Анисьи Солунской. Онисия Солунская была христианской мученицей, жившей в 3-4 веках в Греции. Она родилась в богатой семье, но после смерти родителей раздала свое имущество бедным и посвятила себя служению Богу. Она часто посещала храмы и молилась о всех людях. Однажды, когда она уходила в храм, римский солдат попытался остановить ее и потребовать от нее, чтобы она принесла жертву языческим богам. Онисия отказалась и сказала, что она верит только в Иисуса Христа. Солдат разозлился и ударил ее мечом по шее. Онисия умерла от кровопотери, а солдата немедленно постиг Божий суд и он умер от удара молнии. Онисия Солунская считается покровительницей города Солун (Тесалоники).

Церковный праздник 30 декабря – день памяти священномученика Зотика

Священномученик Зотик был римским благородным и служителем святого Константина Великого. Он переехал в Константинополь, когда царь перенес столицу из Рима. Зотик отказался от светских почестей и стал священником. Он построил приют для сирот, больных и бездомных, где он принимал и тех, кого хотели убить за болезнь проказы. Когда на троне встал сын Константина, он обвинил Зотика в том, что тот похитил драгоценности его отца. Зотик показал царю свое убежище и сказал, что потратил деньги на добрые дела. Царь разгневался и приказал привязать Зотика к диким ословам, разорвавшим его в клочья. Зотик умер мученической смертью, а на месте его гибели появился источник чистой воды, обладающий целебной силой.

Приметы 30 декабря

Народные приметы 30 декабря / Фото: Pexels

Дует южный ветер – год будет урожайным.

Ночью пасмурное небо – до перемены погоды.

Идет снег – к дождливому лету.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки пытались отказаться от шитья и вязания, ведь верили, что это может принести им несчастье. Также не стоит принимать подарки от малознакомых людей, ведь вместе с ними на вас могут "перейти" чужие проблемы.

Что можно делать завтра

А вот разрешалось в этот день есть мясо, хотя блюда ни в коем случае не солили, чтобы не навлечь на семью болезни. А если выйти вечером на перекресток и прокричать имя человека, у которого есть проблемы с желудком, то он вылечится.

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