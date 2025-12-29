Церковный праздник 30 декабря / © Фото из открытых источников

Завтра, 30 декабря, в православном календаре день памяти святой мученицы Анисии. Анисия родилась около 284 года в Солуне в богатой христианской семье. Воспитывалась в благочестии и христианской вере с детства. Родители рано умерли, оставив ей значительное имущество, которое она не держала для себя.

Она раздала все унаследованное состояние бедным и отверженным. Вела строгая духовная жизнь: постоянные молитвы, бдение, пост и переживание за спасение собственной души. Ухаживала за больными и убогими, тем самым олицетворяя добродетели любви и жертвенности. Жила святая Анисия во времена жестоких преследований при императоре Максимиане (286–305), когда христиан наказывали, пытали и даже убивали без суда или наказания по приказам императорской власти.

Однажды ее остановил языческий воин, который настаивал, чтобы она присоединилась к языческому празднику и приняла участие в жертвоприношении солнцу. Анисия решительно отказалась и попыталась избежать надругательства над своей верой. Когда солдат пытался силой снять ее покрывало (veil), символ целомудрия и посвящения Богу, она толкнула его и излила ответные слова преданности Христу, даже плюнула ему в лицо, восклицая, что ее Господь запрещает это. В ярости воин ударил ее мечом, и таким образом она приняла мученическую смерть.

Церковный праздник 30 декабря — день памяти святого преподобного Зотика, пресвитера

Зотик родился в Риме в благочестивой и благочестивой семье, от которой получил образование и христианское воспитание; его имя происходит от греческого слова, что означает «тот, кто полон жизни». Он решил посвятить себя Богу и принял пресвитерский сан (священство), став служителем Церкви.

После того как император Константин Великий сделал Константинополь новой столицей Римской империи, Зотик переехал туда служить, помогая тем, кто в этом нуждался. Зотик не только занимался благотворительностью — он отстаивал православную веру во времена, когда после смерти императора Константина сын Констанций II распространял ересь арианства (что отрицало полное божество Иисуса Христа). Эта позиция привела к сложным отношениям с властью.

Святой Зотик был обвинен в том, что получал деньги от предыдущего императора, но неправильно ими распоряжался. Когда его призывали объяснить, он показал всем благотворительные заведения, созданные для сирот и больных. Император огорченно решил наказать его: святого связали с двумя илами и тянули по камням, причинив тяжелые травмы. В результате этих страданий Зотик отдал душу Богу, приняв мученическую кончину.

Приметы 30 декабря

Народные приметы 30 декабря / © pexels.com

Теплая погода — к мягкой зиме и ранней весной.

Гололедица — до сильных морозов в январе.

Если вороны скапливаются на деревьях, то зима будет суровой.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным поверьям стоит воздержаться от любой работы руками — шитье, вязанию или другом рукоделии. Также не рекомендуется поднимать потерянные вещи и принимать подарки от незнакомцев во избежание неприятностей.

Что можно делать завтра

По народным поверьям, святая Анисия приносит облегчение при болезнях желудка. В день памяти православные обращаются к ней с молитвами о выздоровлении, а также просят охраны и защиты для детей.