30 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 30 июля, в православном календаре день памяти великомученицы Марины. Великомученица Марина (Маргарита) была выдающейся фигурой в истории христианства. Родилась она в III веке в Антиохии Сирийской. С самого детства она демонстрировала исключительную духовность и трогательную любовь к Богу.

Марина занималась вероисповеданием и молитвой с юных лет и призвана была принести большой вклад в распространение христианской веры в регионе. Однако, во времена правления императора Диоклетиана, христианство было преследовано. Несмотря на это, Марина не испугалась и не смогла отказаться от своих убеждений.

Согласно легенде, Марина выступила против беззаконных действий императора и остро осудила его насильственные действия против христиан. По этому поводу она была схвачена и подвергнута жестоким наказаниям, но ее вера не погасла. Мучители стремились заставить ее отказаться от Бога, однако она выдержала все испытания без страха и сомнения.

Самый известный эпизод связан с Мариной – это ее победа над дьяволом. По легенде, Марина разорвала дьявольские сети, пытавшиеся свести ее на грешный путь. Таким образом она стала символом победы добра над злом и силы веры над жестокостью.

В конце своего страдания Марина была истязана до смерти, однако ее дух никогда не сломался. Она стала великомученицей, принесшей надежду и веру миллионам людей. Ее подвиг почитается христианами во всем мире, а ее имя стало символом мужества и твердой веры.

Церковный праздник 30 июля – день памяти Лазаря Галисийского

Лазарь Чудотворец из Эфеса, также известный как святой Лазарь, был отшельником-столбом и епископом, жившим в VII веке. Его жизнь и подвиги стали примером самоотверженности, молитвенности и духовного мужества.

Лазарь родился в Эфесе, городе на западе Малой Азии (современная Турция). Еще в молодости он почувствовал призыв к высшей духовности и преданности Господу. Положив убежище в монастыре, Лазарь впоследствии принял монашество и преследовал цель следовать совершенству Христовой жизни.

Позже, почувствовав еще большую потребность в залежи и покаянии, Лазарь покинул монастырь и стал отшельником-столбом. Это означало, что он провел большую часть своей жизни в одиночестве, стоя на вершине деревянного столба. Такой жизненный путь позволял ему посвятить свою жизнь молитве, размышлениям и преданности Богу. Умер Лазарь на 72 году жизни.

Приметы 30 июля

Народные приметы 30 июля / Фото: Pexels

Яркие звезды к пожару.

Погода 30 июля указывает на то, какой будет половина осени.

То, что приснится в ночь на 30 июля, сбудется в течение 3 дней.

Что сегодня нельзя делать

Среди наших предков было поверье, что 30 июля не стоит делать предложение руки и сердца, играть свадьбы, потому что влюбленные быстро поссорятся. Нельзя зря тратить деньги, потому что это может навлечь нищету. Запрещено ходить в лес за грибами и там шуметь.

Что можно делать сегодня

День наши предки посвящали молитвам, в которых просили у святых защиты от непогоды или бедствия. Также часто молились о здоровье родных и близких.

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