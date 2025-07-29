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30 июля — какой церковный праздник, почему лучше не рассказывать тревожные сны
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
30 июля в православном календаре день памяти святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Жизнь святых апостолов из семидесяти, в частности Силы, Силуана, Андроника и других, является частью раннехристианской традиции, описанной в Новом Завете и предании Церкви. Все они были учениками Иисуса Христа, не из числа двенадцати апостолов, но принадлежали к 70 — группе последователей, которых Христос послал по двое проповедовать.
Святой апостол Сила — один из ближайших спутников апостола Павла. В Деяниях святых апостолов его называют пророком. Был избран вместе с Иудой Варсавой для сопровождения Павла и Варнавы в Антиохию с посланием Иерусалимского собора.
Святой апостол Силуан упоминается апостолом Петром как верный брат, через которого тот пишет свое послание. Служил в Малой Азии, распространяя веру во Христа.
Святой апостол Андроник был родственником апостола Павла, высоко ценившего его. Согласно преданию, Андроник и Юния (часто считается женщиной, его женой) проповедовали в Паннонии (территория современной Венгрии) и покончили жизнь мученически.
Приметы 30 июля
Если день ясный и теплый, то осень будет длинной и сухой.
На Силу жара — зима будет лютая.
Утром туман — к теплой погоде.
Что завтра нельзя делать
По народному поверью, в этот день следует непременно откликаться на просьбу о помощи — иначе самому придется пройти испытание. В этот день не стоит бездельничать, злоупотреблять пищей или алкоголем — все это может привлечь невзгоды. Также нежелательно рассказывать о тревожных снах, чтобы не навлечь их осуществление.
Что можно делать завтра
По народной традиции, чем больше добрых дел и полезного труда выполнишь в этот день, тем больше силы, здоровья и выносливости будет на протяжении всего года.