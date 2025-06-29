Церковный праздник 30 июня / © Unsplash

Реклама

Завтра, 30 июня, в православном календаре Собор 12 апостолов. это праздник, установленный Православной Церковью в честь двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, избранных Ним Самим и посланных проповедовать Евангелие по всему миру.

Праздник подчеркивает коллективную миссию апостолов как основателей Церкви. Их считают первоиерархами, первыми епископами, а также мучениками — почти все (кроме Иоанна Богослова) приняли мученическую смерть. Они проповедовали в разных уголках Римской империи и за ее пределами, распространяя христианство по всему миру. Этот праздник — знак благодарности и уважения к апостольскому служению.

Приметы 30 июня

Народные приметы 30 июня / © unsplash.com

Утренняя роса обильная — на ясную погоду, а отсутствие росы — к дождю.

Многие комары и мошки вечером — на ясные и жаркие дни впереди.

Если ветер с востока — будет засушливое лето.

Что завтра нельзя делать

Верующим не рекомендуется употреблять алкоголь, заниматься хозяйственными делами — в частности, уборкой, садово-огородными работами или тяжелым трудом. Также грехом считается безразличие — не следует отказывать ближним в помощи, особенно если обращаются с просьбой о поддержке или сострадании.

Реклама

Что можно делать завтра

В день памяти двенадцати апостолов и других святых Церкви верующие обращаются к ним с молитвами о благословениях на новые дела, о покровительстве и охране семьи и дома от несчастий, болезней и бедствия.

Этот праздник побуждает к примирению — стоит покончить с древними образами, простить обидчиков и самому попросить прощения. Особенно ценна искренняя поддержка тех, кто оказался в беде: подать милостыню, позаботиться о нуждающемся или помочь добрым словом и делом — считается богоугодным поступком этого дня.