30 марта – какой церковный праздник, не носите одежду темного цвета и не ходите в гости

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 30 марта, в православном календаре день памяти святого Иоанна Листвичника. Святой Иоанн Листвичник, известный также как Иоанн Синайский, был христианским монахом и автором важного духовного произведения "Лестница". Он родился около 570 года и был отпрыском святых Ксенофонта и Марии. В шестнадцать лет Иоанн поступил в Синайский монастырь, где его наставником стал авва Мартирий.

После четырех лет на Синае Иоанн был пострижен в монашество и провел следующие девятнадцать лет в служении своему духовному отцу. После смерти аввы Мартирия, Иоанн избрал уединенную жизнь и провел сорок лет в подвиге безмолвия, посте, молитве и покаянных слезах.

Его самое известное произведение, "Лестница", является духовным руководством, которое показывает порядок добрых деяний, приводящих к спасению. Иоанн Листвичник умер около 649 года.

Приметы 30 марта

Народные приметы 30 марта / Фото: pixabay.com

Уже есть цветы одуванчиков – лето будет очень коротким.

Дует сильный ветер и слышен гром – к холодной весне.

Ветер дует с востока – весна будет теплой.

Что завтра нельзя делать

Лучше отказаться от похода в гости тем, кто планирует свадьбу, потому что это может стать причиной большой ссоры между влюбленными. В прежние времена наши предки верили, что нельзя носить одежду темного цвета — навлечете беду.

Что можно делать завтра

Особая традиция была среди наших предков. Было принято выпекать выпечку в форме стремянок, раздавать ее всем членам семьи. Верили, кто съест ее, тот будет круглогодично здоровым.

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