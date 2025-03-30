Церковный праздник 30 марта / © Фото из открытых источников

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Сегодня, 30 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Иоанна Листвичника. Иван родился на Синайском полуострове и с ранних лет стремился к монашеской жизни. Он вступил в монастырь на горе Синай, где посвятил себя молитве, размышлению и духовной борьбе. Легенда говорит, что он начал свою монашескую практику в молчании, готовясь к серьезному духовному пути.

«Лестница» — это его самое известное произведение, состоящее из 30 глав, каждый из которых описывает один из этапов духовного развития человека. Она является своеобразным путеводителем для монахов и мирян, предоставляя советы по борьбе с грехами, развитию добродетелей и стремлению к внутреннему очищению. Книга имеет символическое название «Лестница», что означает лестницу, на которой духовный человек поднимается, проходя через искушения и трудности к более высокому состоянию духа.

Иван Листвичник отмечал важность терпения, смирения, покаяния и молитвы. Он учил, что духовный путь — это не мгновенный процесс, а длительный путь, требующий постоянных усилий и самосовершенствования. Для него подлинное спасение приходит через борьбу с внутренними пороками, через очищение сердца и мыслей.

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Его учение стало основой для многих поколений монахов и верующих, и «Лестница» продолжает использоваться до сих пор как одна из основных книг для духовного роста. Святого Иоанна почитают за его глубокое понимание христианской жизни и его способность передавать это понимание другим.

Приметы 30 марта

Народные приметы 30 марта / © Unsplash

Птицы поют активно — до теплой и ранней весны.

Ветер — весь апрель таким будет.

Солнце после обеда — весной будет стабильная погода.

Что сегодня нельзя делать

В этот день следует избегать ссор, грубых слов, сплетен, завистей, обид и любых проявлений агрессии. Нельзя отказывать в помощи или подаянии. Также запрещено плохо вспоминать умерших, отчаиваться или устраивать шумные поминальные застолья. Согласно народным верованиям, не следует одевать черную одежду, чтобы не привлечь неприятности. Кроме того, лучше воздержаться от тяжелого труда, а также от шитья или вязания в этот день.

Что можно делать сегодня

По традиции, на этот день готовят печенье в виде лестницы, что символизирует путь души от материального мира к престолу Божию. Считается, что подобная выпечка помогает обеспечить душам мир в Царстве Небесном. Количество ступенек в “лесенке” должно соответствовать числу членов семьи, и тот, кто съест такое печенье, будет здоров в течение всего года. Это печенье также преподносится как милостыня для нуждающихся.