30 марта — какой церковный праздник, какую одежду не стоит одевать
Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Сегодня, 30 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Иоанна Листвичника. Святой преподобный Иоанн Листвичник (ок. 579–649) — один из величайших духовных наставников ранней христианской традиции, известный как автор «Лестницы» — трактата о духовном восхождении человека к Богу. Его имя связано с глубокой аскетической практикой, мудростью и учением о внутренней духовной жизни.
Иоанн родился в египетской провинции в семье благочестивых христиан. Еще с юности он почувствовал зов к монашеской жизни. Сначала он жил в келье, посвящая время молитве, чтению Священного Писания и суровому аскетизму. Постепенно его духовная дисциплина и мудрость привлекли учащихся, и он стал наставником других монахов.
Святой Иоанн был известен своей способностью глубоко проникать в духовную природу человека. Его советы и наставления касались внутренней борьбы с грехами, развития добродетелей и стремления к непосредственному общению с Богом.
Самым известным произведением Ивана Листвичника является «Лестница» (или «Лестница духовного восхождения»), написанная около 600 года. В этом трактате он описывает духовную жизнь как восхождение по «лестнице», где каждая ступень символизирует определенный этап борьбы со страстями и приближение к совершенству.
Приметы 30 марта
Если утром небо затянуто туманом, год может быть влажным и дождливым.
Если 30 марта гремит гром — это в народе понимается как признак дождливого лета.
Если снег тает очень быстро, то лето тоже может быть дождливым и холодным.
Что сегодня нельзя делать
В этот день традиционно советуют осторожничать в делах и внешнем виде. Не стоит одевать черную одежду — по народным верованиям, это может привлечь неприятности. Также не рекомендуется браться за тяжелую физическую работу, шитье или вязание — лучше посвятить время покою и духовным размышлениям.
Что можно делать сегодня
Особым ритуалом этого дня является приготовление печенья в форме лестницы. По народным верованиям такая выпечка символизирует путь души от земной жизни к Божьему престолу. Количество «ступенек» традиционно равняется числу членов семьи, а употребление этого печенья считается оберегом здоровья на весь год. Часто его также раздают как милостыню, даря ближним духовную и телесную поддержку.