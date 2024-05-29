30 мая – какой церковный праздник, обязательно сделайте одну вещь, если не хотите ужасных последствий

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 30 мая, в православном календаре день памяти преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской. Он жил в IV веке и был известен своей ревностью к вере и мужеством в противостоянии ереси. Он сначала вел аскетичную жизнь в восточной пустыне, следуя святому Илию Пророку. Узнав о преследовании христиан арианами и царем Валентом, поддерживавшим ересь, Исаакий оставил пустыню и прибыл в Царьград, чтобы утверждать верных в благочестии.

Его слово было чрезвычайно влиятельным, и он неоднократно обращался к императору с призывом отказаться от лжи и открыть церкви для правоверных. За свои поступки Исаакий был брошен в глубокий ров, полный терновника и болота, но чудесным образом спасся от смерти и продолжил свою миссию. Преподобный Исаакий был также участником Вселенского Собора в 381 году в Царьграде. Он скончался в глубокой старости 386 года.

Приметы 30 мая

Народные приметы 30 мая / Фото: Pexels

На озере закрылись цветы кувшинок и пошли под воду – будет дождь.

Услышать крик совы – к похолоданию.

Утром листья папоротника закручиваются – будет солнечная и теплая погода.

Что завтра нельзя делать

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день гром гремит. Также пытались не покидать дом, чтобы не встретиться с ядовитой змеей. Нельзя поднимать с земли какие-либо чужие вещи, ведь они принесут только несчастье.

Что можно делать завтра

Чтобы не было ужасных последствий, в этот день наши предки уважительно относились к змеям. Считалось, что это день, когда пресмыкающиеся совершают "свадьбу", а потому их обходили стороной.

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