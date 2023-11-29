30 ноября — какой церковный праздник, почему нельзя на Андрея оскорблять моряков

Завтра, 30 ноября, в православном календаре день памяти апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он родился в Вифсаиде, городе на северном берегу озера Галилейского, и был рыбаком вместе со своим братом Петром. Сначала он был учеником Иоанна Крестителя, но после того, как Иоанн указал на Иисуса как Агнца Божия, Андрей последовал за Христом и стал Его первым последователем. Андрей также привел к Иисусу своего брата Петра и присутствовал на многих событиях Его земной жизни, таких как Святый Ужин, Распятие, Воскресение и Вознесение.

После сошествия Святого Духа Андрей получил благословение от Иисуса проповедовать Евангелие в разных странах, особенно на востоке Римской империи. По легенде он также посетил скифские земли, где предсказал появление Киева и установил крест на одной из гор. Он окончил свое служение в Патрах, городе в Греции, где был распят на Х-образном кресте по приказу местного правителя Эгеата. Его мощи были перенесены в Константинополь, а затем в Амальфи. Он почитается святым и мучеником во всех христианских церквях и является покровителем Украины и Шотландии.

Церковный праздник 30 ноября – день памяти святого Фрументия

Святой Фрументий был первым епископом Аксума, принесшим христианство в Этиопию. Он родился в Тире, городе на побережье Ливана, и был этнически сыро-финикийским греком. Когда он был ребенком, он вместе со своим братом Эдесием сопровождал своего дядю Меропию, купца-христианина, в путешествии в Индию. По дороге их корабль остановился в одной из гаваней Красного моря, где местные жители убили всех членов экипажа, кроме двух ребят, которых забрали в рабство королю Аксуму. Ребята обрели доверие короля и его вдовы, которая попросила их помочь ей в воспитании молодого наследника Эзаны.

Фрументий и Эдесий распространили христианство среди торговцев и туземцев, а также обратили и крестили царя Езана. После смерти короля Эдесий вернулся в Тир, а Фрументий уехал в Александрию, где просил патриарха Атанасия назначить епископа для Этиопии. Афанасий рукоположил Фрументия во епископы и послал его обратно в Аксум, где он основал Церковь в Этиопии. Он умер около 383 года и был провозглашен святым и мучеником.

Приметы 30 ноября

Народные приметы 30 ноября / Фото: Pexels

В печи огонь красный до похолодания, белый – ждите оттепели.

Солнечная, но морозная погода к хорошему урожаю в следующем году.

Выпал снег — пролежит до апреля.

Что завтра нельзя делать

На Андрея Зимнего, как наши предки называли этот день, нельзя было оскорблять рыбаков и моряков. А все потому, что Андрей считается их покровителем. Также запрещено было ссориться в семье, ведь даже небольшая ссора могла иметь слишком серьезные последствия.

Что можно делать завтра

На Андрея девушки собирались группами, пели, танцевали, веселились, а затем гадали на суженого. Ночью было принято бросать из окна монеты, тем самым незамужние женщины призывали женихов.

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