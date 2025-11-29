Церковный праздник 30 ноября / © Unsplash

Завтра, 30 ноября, в православном календаре день памяти святого апостола Андрея Первозванного. Андрей родился в Вифсаиде, на побережье Галилейского моря (современный Израиль), в семье Ионы и Йоханны. Он был братом апостола Петра (святого Петра), и вместе они являлись рыбаками. По преданию, Андрей сначала был учеником святого Иоанна Крестителя и именно от него узнал о приходе Мессии.

Андрей был среди первых учеников Иисуса. Именно он привел ко Христу своего брата Петра. Евангелие от Иоанна (Ин. 1:40–42) подчеркивает, что Андрей был тем, кто сперва принял Иисуса и затем делился этой новостью с другими. Поэтому он получил титул «Первозванный» — тот, кого Христос призвал первым среди апостолов.

Ему приписывают много чудес и исцелений, особенно в изгнании демонов и исцелении больных. Андрей проповедовал в очень опасных условиях, и местные власти преследовали христиан. По одной из традиций, он был распят в Патрах (Греция) на Х-образном кресте, который позже стал известен как андреевский крест.

Приметы 30 ноября

Народные приметы 30 ноября / © unsplash.com

Ясное небо на Андрея — до морозной зимы.

Если снег быстро тает, зима будет с оттепелями и частыми изменениями погоды.

Вороны и другие птицы кружат низко — зима будет суровая.

Что завтра нельзя делать

В этот день за народными верованиями не рекомендуется браться за шитье, вязание, вышивку и другое рукоделие — считают, что это может «запутать» символические рыболовные сети святого Андрея Первозванного и вызвать его недовольство.

Что можно делать завтра

В православии в этот день верующие обращаются к святому Андрею с молитвами о защите от врагов и стихийных бедствий, исцелении от болезней, укреплении веры, счастливом замужестве или сохранении семьи, а также о благополучии и благополучии детей. По народной традиции, на Андреев день накрывают богатый, но постный стол. Девушки в этот день часто гадают на будущего суженого.