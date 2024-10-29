30 октября — какой церковный праздник, что нельзя делать в этот день во избежание ссор

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 30 октября, в православном календаре день памяти святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его. Зиновий был врачом, известным своей добротой и милосердием. Он помогал больным и нуждающимся, практикуя медицину бесплатно. Зиновия также отличалась своей благочестивой и поддержкой христианской веры.

Во времена гонений на христиан они не испугались преследований и открыто провозглашали свою веру. Оба святых были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам, но оставались верными Христу. Известно, что они были казнены, вероятно, в городе Эфесе. Их смерть стала свидетельством их преданности, и они были канонизированы как святые мученики.

Приметы 30 октября

Народные приметы 30 октября / Фото: Unsplash

Главно щебечут синицы до ясной погоды.

Утром поют синицы – ночью будет мороз.

Домашние птицы прячут голову под крыло к холоду.

Что завтра нельзя делать

В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Поэтому запрещалось оскорблять синицы. Верили, что иначе человека ждут несчастья и беды. Нельзя ничего брать взаймы – это к ссоре с человеком, у которого вы взяли вещь или деньги.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что молодым незамужним девушкам нужно в этот день поесть блюда с заячьим мясом. Это поможет найти жениха в ближайшее время.

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