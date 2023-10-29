30 октября — какой церковный праздник, что нельзя делать тем, кто заботится о благополучии семьи

30 октября в православном календаре день памяти Зиновии и Зиновии. Зиновий и Зиновия были братом и сестрой, жившими в III веке в Каппадокии. Они были христианами и раздали свое наследие бедным. Зиновий стал епископом и имел дар лечить больных. Зиновия поддерживала его в его служении. Они оба страдали за свою веру во время гонений на христиан и были убиты мечом.

Церковный праздник 30 октября – день памяти апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артема

Апостоли от 70-ти Тертий, Марк, Иуст и Артема были одними из тех, кого Иисус Христос избрал и послал на проповедь. Тертий был секретарем апостола Павла и написал по его диктанту послание к римлянам. Он также служил епископом в Иконии. Марк был одним из семи диаконов, избранных апостолами для служения бедным. Он был сподвижником Петра и Павла и стал первым епископом в Византии. Иуст был сыном Иосифа Лица, который дал свою гробницу для погребения Иисуса. Он был епископом Елефтерополя. Артема был епископом Листры и получил от Павла о хорошем управлении церковью.

Приметы 30 октября

Народные приметы 31 октября / Фото: Pexels

Пошел мелкий снег – ждите очень холодную зиму.

Птицы начали петь на закате — скоро придут морозы.

Птичка села на окно — круглый год в родине будет счастье.в.

Что завтра нельзя делать

В этот день пытались не свариться с родными, потому что сварка может затянуться на долго и негативно повлиять на благополучие семьи. Также нельзя было отказывать в помощи тем, кто ее у вас попросив — в будущем вы сами попадете в такую же ситуацию.

Что можно делать завтра

Чтобы все удавалось, наши предки пытались четко спланировать все дела. А еще верили, что любая поездка в этот день принесет полезные знакомства и прибыль.

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